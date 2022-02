Một chiến thắng lịch sử của bóng đá Việt Nam

Đã bao năm rồi, đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia Việt Nam chính thức thắng đội tuyển quốc gia Trung Quốc. Mà thắng một cách đầy thuyết phục, không một chút ăn may. Chỉ tiếc, khi trận đấu chỉ còn vài chục giây, Trung Quốc đã gỡ được bàn danh dự ở phút 97, từ cú sút đẹp của Xu Xin. Tỉ số 3-1 lại làm CĐV Việt Nam hơi tiếc, đó là cái “hơi tiếc” lần đầu tiên sau tới hơn nửa thế kỷ. Vì trong lịch sử, chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam thắng được đội tuyển Trung Quốc.

Nếu tìm nguyên nhân trận thua này của Trung Quốc từ chính đội hình của họ, thì có thể nói, việc đưa 2 cầu thủ nhập tịch vào chơi chính thức từ đầu trận đã khiến Trung Quốc không thật nhịp nhàng trong chiến thuật tấn công. Nhưng nếu nghĩ ngược lại, ta thấy, hàng phòng ngự Việt Nam được sự hỗ trợ tích cực của hàng tiền vệ, đã chơi một trận thật kín kẽ và bình tĩnh, chơi với cái đầu lạnh khiến những cầu thủ tấn công Trung Quốc nhiều phen bối rối, dẫn tới những pha phối hợp không sắc nét, những pha treo bóng bổng khó làm nên chuyện.

HLV Park Hang-seo đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của đội Trung Quốc, thậm chí, đã cảm nhận được sự thiếu ăn ý trong hàng tấn công của Trung Quốc, nên cách đối phó chủ động hơn, lối chơi mềm mại hơn, hòa nhã hơn, đã khiến cầu thủ Trung Quốc nhập tịch phải nhiều phen…nổi cáu. Như thế, lại càng dẫn tới những bối rối trong phối hợp.

Có lẽ, chưa bao giờ các cầu thủ chúng ta lại có nhiều pha chuyền bóng với đôi chân mềm mại như vậy, những pha tranh chấp trên cao khi thể hình của mình bất lợi hơn đối thủ, mà vẫn khiến đối thủ không đánh đầu chuyền bóng chính xác. Những động thái di chuyển phối hợp khá nhuần nhuyễn của hàng phòng ngự đã dẫn tới nhiều pha tranh chấp có lợi thế cho đội Việt Nam, và khiến đối thủ nhiều phen lúng túng, vì họ không ngờ các cầu thủ chúng ta có thể chơi bóng chủ động đến như vậy.





Hạn chế tối đa những pha phạm lỗi, đẩy sự phạm lỗi về phía đội Trung Quốc cũng góp phần tạo nên lợi thế tinh thần rất đáng kể cho đội Việt Nam. Có thể, chính HLV đội Trung Quốc cũng bất ngờ về lối chơi mềm mại và chủ động, những pha phối hợp bất ngờ nhưng chính xác, và cả ba pha làm bàn của đội tuyển Việt Nam đều rất đẹp, hai pha đầu là tuyệt phẩm của phối hợp trong vòng cấm địa đối phương, còn pha làm bàn thứ 3 của Phan Văn Đức là kết quả của sự tự tin cao độ mà hàng phòng ngự Trung Quốc không tưởng tượng ra nổi.

Tôi nghĩ, HLV Trung Quốc sẽ rất khổ tâm sau trận thua này, một trận thua mà chắc chắn dư luận Trung Quốc, nhất là truyền thông và mạng xã hội nước này sẽ không tiếc lời “chà xát” đội tuyển và HLV của mình. Nhưng nghĩ cho cùng, Trung Quốc thua một phần do chính họ, còn phần lớn lại do đối thủ của họ chơi hay hơn, điềm tĩnh hơn, quyết đoán hơn, và cuối cùng, chính xác hơn trong những pha kết thúc. May mà Trung Quốc có bàn thắng danh dự từ một pha kết thúc nhanh và chuẩn xác, nếu không, họ còn nếm vị cay đắng của trận thua này rất lâu về sau.

Một chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam. Với người Việt Nam, đây là chiến thắng quan trọng nhất trong vòng loại thứ ba World Cup 2022, và chỉ một trận thắng có thể duy nhất đã khiến đội tuyển Việt Nam chiếm vị trí tuyệt đối trong trái tim người hâm mộ nước nhà.

Từ nay, đội tuyển chúng ta sẽ có được một “đẳng cấp tự tin” mới, điều mà chúng ta chưa làm được từ trước “thời HLV Park”. Người ta chỉ tự tin khi cảm thấy mình không lép vế, mình có thể chơi ngang ngửa với những đội mạnh, và có thể thắng một đội từng bao lần thắng mình như đội Trung Quốc, khi biết họ trong thực tế chưa có sự vượt trội về đẳng cấp với mình.