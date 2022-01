Một giờ cà phê cùng vĩ nhân ngay tại Đồng Khởi

Không chỉ thú vị bởi sự hội tụ hình ảnh và những câu nói truyền cảm hứng của các danh vĩ nhân nổi tiếng nhân loại được nhiều người ngưỡng mộ, lần đầu tiên và duy nhất ngay tại đây, một menu cà phê đặc biệt được tạo nên từ phong cách thưởng lãm cà phê của các danh vĩ nhân cho bạn khám phá và trải nghiệm.

Cà phê Rumi

Cà phê Rumi được sáng tạo theo phong cách cà phê của Ottoman và cảm hứng từ những vần thơ rực lửa của nhà thơ Rumi - một trong những nhà thơ Ba Tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Sinh ra và lớn lên trong thời kỳ xã hội hỗn độn nhưng thơ văn của Rumi ẩn chứa nguồn nhiệt huyết, vượt thoát khỏi khuôn khổ kinh điển truyền thống Hồi giáo để đạt tới sự tinh túy của thơ văn nhân loại. Cũng chính trong thời kỳ này, cà phê từng bước lan tỏa và phổ biến rộng rãi trong thế giới Hồi giáo tại Ba Tư thông qua những cuộc hành hương. Và chính cà phê là chất xúc tác khơi nguồn sáng tạo giúp thơ ca của Rumi bay bổng, là thứ ánh sáng giúp con người vượt qua mọi khổ đau để chung sống hòa bình và hòa hợp hơn - “Hôm qua tôi thông minh, nên tôi muốn thay đổi thế giới. Hôm nay tôi khôn ngoan, nên tôi muốn thay đổi bản thân”.

Cà phê Rumi kết hợp hương vị dày bùi và mịn đặc trưng của cà phê Ottoman cùng mùi vị ngọt ngào, hương thơm lãng mạn của hoa hồng, khai mở ý tưởng cho người thưởng lãm.

Cà phê Gibran

Cà phê Gibran được lấy cảm hứng từ tinh thần sáng tạo của thiên tài văn học Kahlil Gibran nổi tiếng với các áng thơ văn phá cách như Nhà Tiên Tri (The Prophet), Tiếng Thầy (The Voice of the master) và câu chuyện về hành trình cà phê từ Ottoman lan tỏa đến Châu Âu mang đến sự tỉnh thức. Ông thường đến tới một quán cà phê tại Washington, lựa chọn một tách cà phê Thổ Nhĩ Kỳ yêu thích. Với Gibaran, “cà phê là thứ gần gũi nhất” giúp ông tìm thấy sự tự do, cảm hứng sáng tạo nên những tác phẩm để đời.

Cà Phê Gibran với hương thơm đặc trưng của những hạt cà phê mộc tuyển chọn từ vùng đất Buôn Ma Thuột hòa quyện cùng vị chua ngọt thanh mát của thạch lựu đỏ, nổi bật trên làn nước soda sủi ga và hương men cà phê kahlua, tạo nên chất xúc tác thăng hoa trí tuệ.

Cà phê Hadid

Cà phê Hadid được sáng tạo từ cảm hứng đường cong kiến trúc của kiến trúc sư Zaha Hadi, nổi tiếng với những thiết kế đậm dấu ấn cá nhân, ứng dụng những đường uốn lượn mềm mại, gợi cảm vào những công trình kiến trúc đồ sộ, tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, và cả thiết kế nội thất tưởng chừng thô cứng.

Hadid thường đến quán cà phê tại London để làm việc và tình yêu với cà phê được bà thể hiện qua các thiết kế nội thất, tiêu biểu như Bộ trà và cà phê (Tea and coffee set), bàn cà phê băng (Liquid glacial coffee table) và bàn cà phê UltraStellar (UltraStellar coffee table) – tác phẩm cuối cùng được Hadid thiết kế trước khi mất.

Cà phê Hadid mang lại hương vị cà phê nguyên bản hoàn hảo, cùng cảm giác bồng bềnh mềm mại và hậu vị cân bằng dễ chịu, mang đến sự thư thái, hứng khởi cho tâm hồn.

Espresso Bach





Thức uống tuyệt vời này được lấy cảm hứng tạo tác từ niềm yêu thích cà phê của nhà soạn nhạc thiên tài Johann Sebastian Bach; thức uống như một bản giao hưởng đầy năng lượng giúp tinh thần tỉnh táo và tạo cảm hứng thăng hoa sáng tạo vô tận. Niềm yêu thích đặc biệt với cà phê đã khơi gợi cảm hứng cho Bach sáng tác bản Cantata Cà phê và dành lời mỹ miều cho thức uống này “Vị cà phê mới ngon làm sao, còn ngọt ngào hơn cả hàng ngàn nụ hôn, dịu êm hơn cả rượu nho đen!”.

Cà phê Hemingway

Văn hào Ernest Miller Hemingway dành cho cà phê sự yêu thích mãnh liệt và ông tin rằng quán cà phê “một nơi đầy ánh sáng”, nơi ra đời những kiệt tác của ông, như tiểu thuyết “Ông già và biển cả” đạt giải Nobel văn học.

Với sự hòa quyện tinh tế giữa hương vị đặc trưng của espresso, thoảng hương hoa đồng nội và trái cây tươi, kết hợp chút men nhẹ trong rượu kahlua và vị thanh mát của nho, cà phê Hemingway đem đến cảm giác tươi mới và thúc đẩy tư duy.

Latte Picasso

Picasso là một trong những danh họa nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn đối với nghệ thuật thế giới của thế kỷ 20. Trên hành trình sáng tạo nghệ thuật của ông không thể thiếu cà phê và những ý tưởng, tư duy cách tân khác biệt trong các họa phẩm siêu triết lý của Picasso đều đến từ cuộc gặp gỡ những bậc thầy hội họa nổi tiếng trong hàng quán cà phê đầu thế kỷ 20 - cái nôi vang danh nghệ thuật hội họa Tây Âu.

Picasso Latte được tạo tác từ sự liên tưởng về tính thăng hoa trong nghệ thuật và niềm yêu thích cà phê của danh họa Picasso với tạo hình đầy cuốn hút, khơi dậy cảm hứng sáng tạo và tư duy nghệ thuật.

Cà phê Gừng Gojong

Hoàng đế Gojong - vị hoàng đế đầu tiên của đế quốc Đại Hàn, đặc biệt yêu thích cà phê. Ông đã yêu dùng cà phê trong những buổi thảo luận các vấn đề quốc gia, tạo điều kiện cho sự ra đời quán cà phê đầu tiên ở Seoul - nơi gặp gỡ của những nhân vật có tầm ảnh hưởng, các nhà khai sáng, giới trí thức ủng hộ cải cách đất nước. Từ đó hình thành nên sở thích uống cà phê của người Hàn và cuộc cách mạng cà phê hòa tan tại đất nước này.

Từ phong cách uống cà phê hòa tan cùng hương liệu tốt cho sức khỏe của người Hàn, Cà phê Gừng Gojong được sáng tạo từ cà phê hòa tan Legend Café Sữa Đá đậm vị rang xay, điểm xuyến thêm phần ấm áp từ vị cay the của gừng tươi, giúp bổ sung năng lượng làm việc hiệu quả.

Một giờ cà phê cùng vĩ nhân tại không gian Thế Giới Cà Phê Trung Nguyên Legend đem đến một trải nghiệm đặc biệt, không chỉ được thưởng thức những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo mà còn khám phá những câu chuyện thú vị khơi gợi cảm hứng sáng tạo và khát vọng của mỗi cá nhân vươn đến thành công và hạnh phúc thực sự.