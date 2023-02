Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), Toyota đứng top đầu thị trường ô tô du lịch với doanh số 92.625 xe trong năm 2022 (bao gồm Lexus), tăng trưởng 34% so với năm 2021. Doanh số tích lũy đạt 857.051 xe. Đối với Lexus, doanh số cả năm đạt 1.510 xe, nâng tổng doanh số tích lũy lên 10.483 xe.

Nhờ vậy, Toyota Việt Nam đã đóng góp 1,248 tỉ USD vào ngân sách Nhà nước, tăng gần 25% so với năm 2021.

Với mong muốn mang đến giải pháp di chuyển toàn diện và cảm xúc cho người Việt, năm 2022, Toyota ra mắt nhiều sản phẩm mới và cải tiến, điển hình là xe xanh Hybrid. Bắt đầu với mẫu Corolla Altis thế hệ mới được bổ sung thêm phiên bản Hybrid, trở thành dòng xe Hybrid thứ 3 tiếp nối thành công của Corolla Cross Hybrid và Camry Hybrid.

Corolla Altis Hybrid - mẫu xe xanh thứ 3 của Toyota tại Việt Nam

Công nghệ Hybrid mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, thân thiện môi trường, vận hành mạnh mẽ và yên tĩnh. Loại phương tiện này ngày càng được nhiều khách hàng Việt đón nhận, thể hiện qua doanh số 3.004 xe Hybrid được Toyota Việt Nam bán ra trong năm 2022.

Tiếp theo là bộ đôi MPV Veloz Cross và Avanza Premio hoàn toàn mới phản ánh cam kết của Toyota trong việc cung cấp những sản phẩm ngày càng tốt hơn, thể hiện rõ khẩu hiệu mới “Move Your World” cũng như tầm nhìn trở thành công ty cung cấp giải pháp di chuyển.

Dải sản phẩm của Toyota không ngừng được cải tiến và nhận được sự tin yêu, đón nhận của khách hàng. Đặc biệt, mẫu xe Vios, Corolla Cross, Veloz Cross thường xuyên nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt 23.529 xe, 21.473 xe và 14.104 xe.

Song song với sản phẩm, Toyota Việt Nam đã khai trương thêm 7 đại lý trong năm 2022 để phục vụ khách hàng tốt hơn trong quá trình mua sắm, sửa chữa và bảo dưỡng. Như vậy, sau 27 năm hoạt động, liên doanh Nhật Bản đang sở hữu hệ thống 85 đại lý đặt tại 46 tỉnh thành.

Không những vậy, Toyota Việt Nam còn luôn nỗ lực nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Tháng 12.2022 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Toyota Việt Nam chính thức xuất xưởng mẫu xe Veloz Cross và Avanza Premio, đưa danh sách xe lắp ráp trong nước lên con số 5. Cả năm 2022, Toyota đã xuất xưởng 36.602 xe, đưa sản lượng sản xuất tích lũy đạt 660.702 xe.

Toyota Việt Nam và Cục Công nghiệp ký kết Biên bản ghi nhớ (2022-2023)

Doanh nghiệp tiếp tục hợp tác với Bộ Công thương năm thứ 3 liên tiếp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong nước trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô, với mục tiêu hỗ trợ xây dựng năng lực cho một số doanh nghiệp trong nước và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà sản xuất lắp ráp ô tô. Hiện danh sách các nhà cung cấp của Toyota đã lên tới con số 58 trong đó có 12 nhà cung cấp Việt Nam, tổng số sản phẩm nội địa hóa đạt gần 1.000 sản phẩm các loại.

Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, với mong muốn “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại”, Toyota Việt Nam luôn nỗ lực duy trì các hoạt động đóng góp xã hội thường niên, tập trung vào 4 lĩnh vực: An toàn giao thông, Bảo vệ môi trường, Văn hóa xã hội, Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.

Các hoạt động đóng góp xã hội của Toyota bám sát chủ trương của Chính phủ, hướng đến mọi đối tượng trong xã hội, tập trung vào các vấn đề nóng và các mối quan tâm của xã hội. Trong đó, phải kể đến các hoạt động như Lễ trao giải Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông, Cuộc thi Sáng kiến An toàn giao thông, Giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup, chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông...

Theo định hướng của Chính phủ, Toyota tiếp tục chung tay phát động Chương trình “Trồng 1 tỉ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” tại tỉnh Quảng Trị nhằm góp phần cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam. Trong sản xuất, Toyota cũng đã cắt giảm khoảng 3.800 tấn CO2 để hướng tới mục tiêu trở thành một “Doanh nghiệp xanh”.