Một phóng viên bị bắt trong nghi án cưỡng đoạt tài sản phó chủ tịch huyện

Chiều 29.8, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vào sáng cùng ngày, Công an H.Minh Hóa đã bắt giữ ông P.M.C (phóng viên thường trú của một tạp chí tại tỉnh Quảng Bình, trú TT.Quy Đạt, H.Minh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản. Người có liên quan trong vụ việc là một Phó chủ tịch UBND H.Tuyên Hóa (cùng tỉnh Quảng Bình).

Theo các thông tin mà PV Thanh Niên tiếp cận được, ông C. đã thu thập một số tài liệu được cho là liên quan đến các "sai phạm" của ông D. và từ tháng 5 đến nay đã nhiều lần yêu cầu ông D. phải chuyển số tiền lớn "để không đăng báo". Bị ông C. thúc ép, ông D. trình báo cơ quan công an.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Bùi Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa, cho biết sự việc vẫn đang được Công an H.Minh Hóa tiến hành điều tra, làm rõ.





Trong khi đó, một lãnh đạo Công an H.Minh Hóa không phủ nhận thông tin về việc bắt giữ ông C. nhưng từ chối cung cấp thông tin cụ thể do “thẩm quyền thuộc về công an tỉnh”.

Cũng liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa, cho PV Thanh Niên hay cũng vừa biết thông tin ban đầu về vụ việc vào trưa nay (29.8) và đang yêu cầu cơ quan cấp dưới báo cáo lại cụ thể. PV Thanh Niên đã cố gắng liên lạc với ông D., người được cho là "nạn nhân" của vụ việc cưỡng đoạt tài sản, tuy nhiên, ông D. chưa bắt máy.