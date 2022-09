Một số trò chơi cũ của Ubisoft vẫn có thể chơi trực tuyến vì lý do này

Theo VCG, Ubisoft đã hoãn việc đóng cửa các dịch vụ trực tuyến đối với một số trò chơi cũ của công ty. Trước đó, nhà phát hành trò chơi đã thông báo vào tháng 7 rằng họ sẽ ngừng hoạt động các máy chủ trực tuyến của 15 trò chơi vào ngày 1.9.

Tuy nhiên, quá trình ‘ngừng hoạt động’ hiện đã bị trì hoãn đến ngày 1.10, sau thời điểm này những người đã mua trò chơi sẽ không thể chơi nhiều người chơi cho nhiều tựa game như Assassin's Creed, Far Cry 3, Splinter Cell: Blacklist, Driver San Francisco và Prince of Persia: The Forgotten Sands, ngoài ra còn nhiều trò chơi khác như đã công bố trước đây.

Thêm vào đó, Ubisoft cũng từng thông báo vào tháng 7 rằng chủ sở hữu của một số tựa game PC nằm trong diện ngừng hoạt động sẽ không thể cài đặt hoặc truy cập DLC (bản mở rộng) nữa, trong khi chế độ chiến dịch chơi đơn của Ghost Recon Future Soldier sẽ chỉ hoạt động ở chế độ ngoại tuyến.





Bên cạnh ngày đóng cửa máy chủ được sửa đổi, Ubisoft đã công bố một số thay đổi khác đối với các dịch vụ sẽ bị ảnh hưởng bởi động thái này, cụ thể là DLC cho các tựa game được chọn hiện vẫn được cung cấp cho người chơi.

Đây sẽ là đợt đóng cửa máy chủ thứ hai của Ubisoft trong năm nay. Vào tháng 4, công ty đã đóng cửa các phần nhiều người chơi của Avatar, Rainbow Six Vegas và Rainbow Six Vegas 2.