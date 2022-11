M.U đại chiến với Barcelona ở Europa League

Tổng cộng có 24 đội góp mặt ở vòng này thuộc Europa League và chia thành 3 nhóm hạt giống (nhất, nhì vòng bảng và các đội hạng 3 vòng bảng Champions League xuống chơi ở Europa League) để bốc thăm chia cặp. Tuy nhiên, các đội nhóm hạt giống số 1 (các đội đứng đầu vòng bảng Europa League) tự động có suất ở vòng 1/8 gồm: Freiburg, Ferencvaros, Union Saint-Gilloise, Real Betis, Arsenal, Fenerbahce, Real Sociedad, Feyenoord, Ferencvaros.

Với việc chỉ đứng thứ 2 ở bảng E, ứng viên vô địch M.U phải đối mặt với nguy cơ đụng độ các "ông lớn" Barcelona hoặc Juventus, những đội xuống chơi Europa League sau khi đứng hạng 3 vòng bảng Champions League. Và lá thăm may rủi đầu tiên đã đưa "Quỷ đỏ" đại chiến với Barcelona.

M.U sẽ gặp thách thức lớn trước Barcelona nếu nhìn lại thành tích đối đầu trong lịch sử. Cuộc đụng đầu tiên của M.U và Barcelona diễn ra vào năm 1984 khi đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trong trận tứ kết Cup Winners 'Cup.

Kể từ đó, 2 đội đã đối đầu 13 lần với Barcelona thắng phần lớn (6 trận thắng so với 3 của M.U) trên mọi đấu trường.

Barcelona đã đánh bại M.U trong 2 trận chung kết Champions League vào năm 2009 và 2011. "Quỷ đỏ" chưa đánh bại "gã khổng lồ" xứ Catalan kể từ bán kết Champions League 2008.





Trong khi đó, Juventus đang có phong độ sa sút mùa này sẽ không dễ dàng đi tiếp khi giáp mặt với đại diện đến từ Pháp, Nantes. Nhà vô địch Europa Conference League, AS Roma dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho gặp đối thủ nhẹ ký Red Bull Salzburg đến từ Áo.

3 cặp đấu còn lại là Sporting Lisbon vs Midtjylland, Shakhtar Donetsk vs Rennes và Ajax vs Union Berlin.

Các trận lượt đi vòng này dự kiến diễn ra vào ngày 16.2.2023 và lượt về ngày 23.2.2023. Các đội thắng ở các cặp đấu sẽ được bốc thăm chia cặp đấu với các đội nhóm hạt giống số 1 ở vòng 1/8.