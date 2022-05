Mưa lớn biến nhiều phố Hà Nội thành sông

Đơn cử như khu vực phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến ngập khoảng 0,6 - 0,7 m; quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm có đoạn ngập sâu 0,4 - 0,5 m; phố Phùng Hưng ngập sâu 0,3 - 0,4 m... Trong khi đó, nhiều tuyến đường bị ngập sâu hơn là ở khu vực phía tây TP… Giao thông tại nhiều tuyến đường ở Hà Nội trở nên hỗn loạn khi mà các phương tiện đều tìm chỗ cao để di chuyển qua.

Theo số liệu của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, lượng mưa lớn nhất ghi nhận chiều qua ở Q.Cầu Giấy với 182,5 mm.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tại Hà Nội từ nay đến ngày 31.5, có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.





Từ nay đến 31.5, tại khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ, dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80 - 120 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt. Khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Dự báo từ chiều 30.5, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Mưa lớn khiến khu vực vùng núi các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo khu vực Tây nguyên, Nam bộ từ chiều 30.5 có mưa rào và giông; cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa giông ở Tây nguyên và Nam bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2.6, thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối.