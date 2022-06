Mưa lớn đầu tuần, các tuyến phố chính Hà Nội ùn tắc kéo dài

7 giờ sáng ngày 6.6.2022, cơn mưa lớn kèm theo giông đã khiến nhiều tuyến đường tại TP.Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Trên tuyến vành đai 3 dưới thấp, đoạn đường Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến, rất nhiều phương tiện đổ ra đường gây tình trạng kẹt cứng kéo dài. Mưa lớn kéo dài là nguyên nhân gây ra tình trạng ùn tắc này.

"Thời tiết Hà Nội vừa qua nắng mưa bất thường, mưa nhiều hơn nắng, các phương tiện tham gia giao thông tăng đột ngột. Do số lượng người dân sử dụng xe ô tô để đưa đón học sinh đi học nên các phương tiện gia tăng. Nhận thấy điều này, Ban Chỉ huy phòng, đội CSGT đã quán triệt chặt chẽ đến anh em chủ động nếu phát hiện các điểm ùn ứ, phải báo về đơn vị để tăng cường người hỗ trợ, phối hợp nhịp nhàng các điểm trên để phân luồng sao cho người dân đi lại thuận tiện nhất có thể", thượng úy Đỗ Việt Dũng, phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội cho biết.





Tại điểm nóng giao thông cầu vượt Ngã Tư Sở, tình trạng ùn tắc giao thông càng trở nên nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phải liên tục điều tiết giao thông dưới mưa. Hàng dài các phương tiện đổ dồn từ đường vành đai 2 xuống bị kẹt lại gây tắc nghẽn cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong hai ngày 6 và 7.6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to, thời gian mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm; vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to, thời gian xảy ra mưa giông tập trung từ chiều tối đến đêm. Đây là một đợt mưa diện rộng, mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11-12.6.