'Mưa phi trường' được làm mới bởi 3 ca sĩ trẻ Trọng Hiếu, Ali Hoàng Dương, JSOL

Khác với hầu hết các tập trước, việc tổ chức 1 tiết mục mô phỏng mô hình boyband là chủ ý ngay từ đầu của ban tổ chức với mục đích ghi dấu mô hình hoạt động nhóm - một mô hình đã trải qua vô vàn thăng trầm với âm nhạc Việt nói chung và với giải thưởng Làn Sóng Xanh nói riêng. Đã có rất nhiều nhóm nhạc được thành lập, lên đỉnh cao, đoạt giải Làn Sóng Xanh rồi tan rã, có thể kể đến như: Ba con mèo, Tam ca 3A, AC&M, Trio 666, 365, V-Music…. “Lộc Cộc band” của album kỷ niệm 25 năm Làn Sóng Xanh lần này mong muốn phần nào tái hiện không khí đó.

Khi nhận lời mời từ ban tổ chức, Ali Hoàng Dương và JSOL đã ngay lập tức đồng ý vì cho rằng đây là một cơ hội tốt cho bất kỳ ca sĩ trẻ nào và bởi vì: “Làn Sóng Xanh là sân khấu mà ai làm nghề cũng muốn đứng trên đó để biểu diễn ít nhất một lần”. Riêng với Trọng Hiếu, vì sinh sống ở nước ngoài nên anh không biết rõ về Làn Sóng Xanh thời đầu. Do đó, Trọng Hiếu quyết định tham gia để hiểu thêm về đời sống âm nhạc lúc đó, cũng như biết về những con người đầu tiên đã tạo nên nhạc trẻ của Việt Nam như thế nào. “Thật sự thú vị vì Hiếu không ngờ thời điểm đó mà ở Việt Nam lại có một bài thể loại reggae được yêu thích đến như vậy”, Trọng Hiếu chia sẻ thêm.

Dù thuận lợi trong việc mời nghệ sĩ tham gia nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì khá là khó khăn bởi Trọng Hiếu, Ali Hoàng Dương và JSOL là 3 chàng trai có ba phong cách âm nhạc, 3 cách hát và 3 cá tính hoàn toàn khác nhau. Thử thách không chỉ đến từ việc tập luyện khi tìm được lịch chung mà còn ở bản phối, phần bè và kể cả phần trình diễn. Mặc dù vậy, ba chàng trai nhanh chóng hoàn thành tốt “nhiệm vụ đặt ra” vì cả ba đều cởi mở, thân thiện và chuyên nghiệp trong công việc.

Với đề bài này, nhà sản xuất nhạc sĩ Only C vừa vui nhưng cũng vừa áp lực vì Mưa phi trường là ca khúc gắn liền với tuổi thơ của anh. Anh ấn tượng từ giai điệu cho đến bản phối lẫn cách ca sĩ Lam Trường xử lý ca khúc, chưa kể bản phối Mưa phi trường còn có cả câu “key melody” (giai điệu chính) nên mỗi khi nhạc vừa bật lên là biết ngay. Vì thế, anh quyết định khoác một chiếc áo hoàn toàn mới cho bài hát để tránh bị so sánh với phiên bản gốc, đó là cách phối cho nhạc POP boyband thập niên 2000 ở US-UK nhưng lại hiếm khi xuất hiện ở thị trường Việt Nam.





Điều “may mắn” trong sản phẩm này là cả JSOL, Trọng Hiếu và Ali đều là ca sĩ trẻ và với giọng hát mới của họ, Only C có thể yêu cầu cả 3 thực hiện khác đi cách hát của ca sĩ Lam Trường cũng như xử lý theo cách anh kỳ vọng. Cả 3 đã làm rất tốt, và quan trọng hơn là ê kíp đã giữ được tinh thần ban đầu của bài hát kinh điển này.

Nhận xét về 3 chàng trai trẻ, nhà sản xuất nhạc sĩ Only C cho biết: “Khi làm việc chung thì tôi thấy tuy cả 3 đều có cá tính rất riêng nhưng đều rất cầu thị, nghiêm túc trong công việc, luôn biết cách lắng nghe và tôn trọng tập thể. Họ lại tập luyện vô cùng chăm chỉ. Tôi thích phiên bản mới này, nhưng mọi sự so sánh sẽ đều khập khiễng, bởi trong lòng người yêu nhạc thập niên 1990-2000 lẫn các fan của A2 thì Mưa phi trường phiên bản gốc là không thể thay thế. Tuy vậy, tôi hy vọng lần này, không chỉ khán giả trẻ sẽ thấy được một Mưa phi trường hợp thời đại mà tất cả mọi người cũng đón nhận với một năng lượng tích cực”.

Về phía JSOL, Mưa phi trường là một trong số những ca khúc đầu tiên giúp JSOL biết tới ca sĩ Lam Trường và cũng là thần tượng từ thuở nhỏ của anh. Đối với JSOL, Mưa phi trường qua giọng hát của anh Lam Trường là bất hủ vì bài hát đã quá sức thành công. Vì vậy, khi tham gia vào sản phẩm lần này, JSOL cũng sợ mọi người sẽ so sánh nhưng cuối cùng, chính bản phối của Only C đã giúp anh yên tâm hơn, bởi nó phối hợp hài hòa giữa đặc trưng của bản gốc và những âm thanh mới mẻ, thậm chí mạnh mẽ hơn của thế hệ hiện giờ.

Bài hát Mưa phi trường do nhạc sĩ Việt Anh sáng tác từ năm 1992, khi JSOL đang học lớp 10, tức lúc đó anh chỉ 16 tuổi. Tuy nhiên, ca khúc chỉ được biết đến nhiều khi được ca sĩ Lam Trường thể hiện vào thời kỳ đầu của Làn Sóng Xanh. Cùng với nhiều ca khúc khác, Mưa phi trường đã giúp Lam Trường trở thành “A2 (Anh Hai-PV) của làng nhạc Việt”, gắn bó nhiều năm với giải thưởng âm nhạc này và đạt được vị thế như ngày hôm nay.

MV Mưa phi trường với giọng hát của “Lộc Cộc band”: Trọng Hiếu, Ali Hoàng Dương và JSOL là tập thứ 10 của album 90sHITS00sVIBES kỷ niệm 25 năm chương trình Làn Sóng Xanh. Lễ trao giải Làn Sóng Xanh lần thứ 25, diễn ra vào ngày 5.1.2023 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Chương trình do Đài TNND TP.HCM (VOH) tổ chức với sự tham gia của những gương mặt hàng đầu trong làng nhạc trẻ. Chương trình sẽ được truyền thanh trực tiếp trên kênh FM99.9Mhz của Đài TNND TP.HCM (VOH), livestream trên Fanpage, TikTok và kênh YouTube của Làn Sóng Xanh.