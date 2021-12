Mưa tuyết trên đỉnh Fansipan, cảnh báo ngập lụt ở Trung bộ

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết trong chiều 26.12 khu vực đỉnh núi Fansipan (TX.Sa Pa, Lào Cai) ghi nhận lần đầu xảy ra mưa tuyết trong mùa đông năm nay.

Chiều cùng ngày, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to. Trong đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có nơi mưa rất to. Không khí lạnh tiếp tục gây mưa to các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đến hết ngày 27.12 với lượng mưa phổ biến 50 - 120 mm; có nơi trên 150 mm.





Do mưa lớn liên tiếp xảy ra trong nhiều ngày qua, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc Trung bộ có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp, ven sông, đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.