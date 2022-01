Từ nỗi đau đáu khôn nguôi

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” cho biết: 2021 là một năm cam go đối với những người sống tại các tỉnh thành bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Trong cơn phong ba Covid-19 quét qua, đã có những mất mát đau thương khi hàng chục ngàn người dân đã ngã xuống, hàng ngàn em bé trong phút chốc trở thành mồ côi, rất nhiều gia đình kiệt quệ về tài chính.

Chính sự đau đáu nỗi đau của đồng bào đã thôi thúc Báo Thanh Niên nhanh chóng phát động chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” nhằm chung tay với cộng đồng hỗ trợ, chăm sóc trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đến tuổi trưởng thành. Tiếp đó, Báo Thanh Niên cũng cùng nhà tài trợ FPT Shop tặng thiết bị hỗ trợ học trực tuyến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. “Và nay, báo tiếp tục đồng hành với FPT Shop chăm lo các em không may mắc các căn bệnh phải điều trị lâu dài trong khi gia đình không kham nổi chi phí y tế thông qua chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”. Chương trình chính là cầu mong một mùa xuân chan chứa tình người để sưởi ấm những mảnh đời thơ bé nhưng đã sớm gặp nhiều gian khó, mang một cái tết bình an đến với mọi người, mọi nhà”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng & Marketing FPT Retail biết năm 2021 vừa qua là một năm khó khăn với doanh nghiệp khi có tháng công ty phải tạm dừng kinh doanh gần 50% số cửa hàng do dịch Covid-19, nhưng FPT Retail vẫn giữ tinh thần sẻ chia, đóng góp vào những chiến dịch vì cộng đồng. Ông Bảo nói thêm: “Đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong chương trình lần này xuất phát từ sự thấu hiểu những tổn thương mà các bệnh nhi cũng như trẻ em mồ côi vì Covid-19 đã và đang phải chịu, từ đó mong muốn góp phần giúp xoa dịu nỗi đau, mang đến cho các em nhỏ cũng như gia đình một cái tết ấm áp, trọn vẹn hơn”.

Theo đó, từ ngày 13.1, chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” đã lần lượt trao hơn 350 phần quà tết và bao lì xì đỏ ấm áp nghĩa tình cho các hoàn cảnh khó khăn tại BV Nhi đồng 2 (13.1), Viện tim TP.HCM (14.1), BV Nhi đồng 1 (17.1) cũng như những trường hợp em nhỏ mồ côi cha mẹ vì dịch Covid-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8 (15.1). Các em đều là nhân vật của chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Báo Thanh Niên tổ chức thực hiện từ đợt dịch thứ 4 ở TP.HCM vừa qua.

Rạng rỡ nụ cười, rưng rưng nước mắt

Cầm trên tay những phần quà chan chứa nghĩa tình trong các buổi trao quà, nhiều em nhỏ hay các bậc phụ huynh đã không giấu được niềm vui hay nỗi xúc động. Những nụ cười nở trên môi, những giọt nước mắt đã rơi trên hành trình mang “Xuân ấm áp - Tết bình an” đến với các em năm nay.

Ngày 13.1, chúng tôi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 trao hơn 100 phần quà tết cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị dài ngày tại đây. Trong đó, bà Trần Hoàng Thùy Linh (48 tuổi, quê Bình Phước) được đại diện Báo Thanh Niên đến tận Khoa Gan - Mật - Tụy để trao vì cháu nội bà, em Trương Tuấn Tú (21 tháng tuổi) đang được thực hiện ca ghép gan do mẹ em hiến. Ca phẫu thuật diễn ra từ sáng, gặp chúng tôi người phụ nữ luống tuổi không giấu được sự lo lắng và hồi hộp cho cháu nội và con dâu.

Gia cảnh khó khăn khi thu nhập trong nhà chỉ trông chờ vào số tiền kiếm được từ việc chạy xe của anh Trương Tuấn Anh (31 tuổi, bố Tuấn Tú) gần 10 triệu đồng/tháng. Sau hơn 1 năm đi lại giữa Bình Phước - TP.HCM để giành lại sự sống cho thành viên nhỏ tuổi nhất, kinh tế gia đình kiệt quệ. Ngày 6.1.2022 cả nhà lại bỏ quê tiếp tục khăn gói lên Bệnh viện Nhi đồng 2, nhưng chuyến đi này là một hành trình đặc biệt vì bác sĩ chỉ định đây là thời điểm phù hợp để cháu bà được phẫu thuật để ghép gan. Dù chạy vạy khắp nơi, bà Thùy Linh chỉ có được 200 triệu đồng trong khi tổng chi phí hơn 500 triệu đồng. Thế nhưng chỉ cần cháu được sống là được, cả nhà có thể làm ngày làm đêm để trả nợ về sau.





Nhận được phần quà bất ngờ, người phụ nữ bật khóc vì quá xúc động. Bà cho biết món quà chính là động lực tinh thần rất lớn vào lúc này, tiếp thêm cho bà sức mạnh. 2 ngày sau, Ban tổ chức chương trình nhận được cuộc gọi cảm ơn từ bà Thùy Linh: “Bác sĩ nói ca phẫu thuật của cháu bước đầu thành công, sức khỏe có tiến triển. Tôi không biết nói cảm ơn sao cho hết món quà ngày hôm đó. Nó vẫn tiếp thêm cho tôi động lực những ngày sắp tới, tiếp tục chiến đầu cùng con trai, con dâu, cháu nội”, bà bày tỏ.

Biết tin được nhận quà, em Mạch Tuyết Nhi (14 tuổi, Q.8) dậy thật sớm, cùng bà nội và em gái nhỏ Mạch Tuyết Như (2 tuổi) đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8 sáng 15.1. Vừa phụ bà chăm em gái nhỏ, Nhi vừa kể mình không bao giờ quên ngày 16.8.2021, khi hay tin mẹ mất vì Covid-19. “Lúc đó, mẹ mang thai đứa em thứ 4 nhưng rồi mẹ đẻ rớt, em bé mất. Sau đó mẹ nhiễm rồi cũng mất trong bệnh viện luôn. Lúc đó, em sốc lắm, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì”, em nhớ lại. Cầm những phần quà ấm áp trên tay, em mừng rỡ cho biết đây là động lực rất lớn. Món quà không chỉ làm em thấy được an ủi trong mùa tết đầu tiên vắng mẹ mà còn nhắc nhở em phải mạnh mẽ, lạc quan để tiếp tục sống, trở thành người tử tế để không phụ lòng các cô chú đã quan tâm, giúp đỡ cho em.

Để gió cuốn đi…

Hành trình “Xuân ấm áp - Tết bình an” đi đến đâu đều nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ lãnh đạo các bệnh viện và chính quyền địa phương. Chính điều đó đã giúp cho những tấm lòng được đến với những tấm lòng, lan tỏa tình yêu thương và những điều tốt đẹp.

PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 gửi lời cảm ơn đến tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của Báo Thanh Niên và FPT Shop đã mang “Xuân ấm áp - Tết bình an” đến bệnh viện với những món quà nghĩa tình. Ông Hùng cho biết hằng năm, bệnh viện đón 700 - 800 cháu nhỏ ở lại ăn tết, nhiều cháu bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn. “Chúng tôi cố gắng hết sức để các cháu có thể về quê trước tết Nguyên đán, sum vầy bên gia đình. Tuy nhiên những trường hợp các cháu chưa thể hồi phục hoàn toàn phải ở lại xuyên tết cũng được bệnh viện phối hợp với nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị như Báo Thanh Niên tổ chức những chương trình năm mới ý nghĩa để các cháu có một mùa xuân trọn vẹn”, BS Nguyễn Thanh Hùng bày tỏ.

Ông Mai Hồng Phong, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Q.8 cho biết địa phương rất vui mừng khi được cùng Báo Thanh Niên và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết bình an”, hỗ trợ cho các em nhỏ mồ côi trên địa bàn. “Thấu hiểu được những mất mát, nỗi đau của trẻ mồ côi, chúng tôi thực sự cảm ơn các cá nhân, đơn vị đã hỗ trợ, nâng đỡ cho các em. Đặc biệt trong mùa tết cận kề, hy vọng những món quà sẽ phần nào xoa dịu nỗi đau tinh thần, cho các em đón một mùa xuân yên vui, hạnh phúc”, ông Phong nói thêm.