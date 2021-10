Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh sang Mỹ diễn với CL (2NE1) và nhiều sao thế giới

Sáng 7.10, ca sĩ trẻ Mỹ Anh (con gái nhạc sĩ Anh Quân - ca sĩ Mỹ Linh) cho biết cô chuẩn bị lên đường sang Mỹ để trình diễn tại lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021: "Mình thật phấn khích để thông báo với các bạn rằng mình sẽ tham gia cùng với 88rising tại Head In The Clouds - Los Angeles (Mỹ) vào ngày 6 và 7.11 sắp tới. Vẫn thấy không thể tin được lúc này. Vé còn bán ra rất ít, mọi người vào website mua nhé!".

Mỹ Anh cũng cho biết thêm cô và ê kíp đã biết thông tin này từ 2 tháng trước, tuy nhiên vẫn phải giữ bí mật, chưa thể chia sẻ niềm vui này cho người hâm mộ. Tin tức này khiến người hâm mộ Mỹ Anh và khán giả yêu nhạc Việt không khỏi tự hào khi một nữ nghệ sĩ Gen Z chuẩn bị cất giọng hát tại một lễ hội âm nhạc tầm cỡ của Mỹ.

Việc được mời tham gia lễ hội âm nhạc lớn tại Mỹ có thể coi là một bước tiến mới trong sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Anh. Head In The Clouds là lễ hội âm nhạc hằng năm được tổ chức bởi 88Rising và lần này là năm thứ 3 lễ hội tổ chức tại Mỹ. Lễ hội âm nhạc Head In The Clouds 2021 sẽ diễn ra vào ngày 6 - 7.11.2021 tại sân vận động Rose Bowl (Los Angeles, Mỹ). Nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh Covid-19, 88rising yêu cầu khán giả phải được tiêm vaccine đầy đủ trước khi tham gia lễ hội âm nhạc năm nay.





Trước đó, vào cuối tháng 8, Mỹ Anh tự sản xuất và hát ca khúc Distance (Emily Kings), đăng tải trên mạng xã hội và tiết lộ việc được 88rising - hãng thu âm, sản xuất và cũng là công ty giải trí danh tiếng của Mỹ, quy tụ nhiều nghệ sĩ tài năng trong đó bao gồm cả Chungha đã đăng tải phiên bản cover của cô.

Trên tấm poster của đại nhạc hội Head In The Clouds Los Angeles, có rất nhiều nghệ sĩ quen thuộc của 88rising xuất hiện trong dàn ngôi sao sẽ biểu diễn. Đặc biệt có cả sự góp mặt của nữ ca sĩ ngôi sao Hàn Quốc CL (2NE1) hay "Hoàng tử Lofi" Keshi, Joji, Saweetie... Vì nước Mỹ cho tổ chức lại các sự kiện âm nhạc bình thường như trước, nên đây sẽ là một sân khấu trực tiếp với khán giả Los Angeles chứ không phải là đêm nhạc online như suốt 2 năm qua.

Mỹ Anh dù mới đi hát chuyên nghiệp từ khoảng 1 năm nay nhưng đã gây ấn tượng mạnh với khán giả qua các ca khúc tự sáng tác hoàn toàn bằng tiếng Anh như Got You, Pillars, Yên... cũng như một số bản cover bằng tiếng Việt được cô trình diễn thành công tại chương trình The Heroes mà tiêu biểu là Real Love. Khán giả tin tưởng Mỹ Anh sẽ là ca sĩ trẻ của Việt Nam rất phù hợp khi đem "tài sản âm nhạc" mình có được sánh vai diễn cùng nhiều ngôi sao thế giới và "khoe" được chất lượng nhạc Việt với khán giả Mỹ.

Hãng đĩa 88risings từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ châu Á hoặc Mỹ gốc Á, hỗ trợ phát hành nhạc của họ trên đất Mỹ, đưa âm nhạc châu Á đến gần hơn với khán giả tại thị trường này. Hãng đĩa quy tụ nhiều nghệ sĩ châu Á tên tuổi như Chungha, Jackson Wang, CL, DJ Snake, Saweetie... cũng như từng hợp tác với "nữ hoàng rap Việt" Suboi trong nhiều sản phẩm âm nhạc.