My bus - Your show | Tập 22: Lady Mây: Tôi đã hết "đấm" vào tai người khác

Thành công từ năm 17 tuổi với danh hiệu Quán quân Nhân tố bí ẩn 2016, Myra Trần quyết định sang Mỹ học tập và định cư để tiếp tục trui rèn giọng hát. Quay trở lại Việt Nam cùng bàn đạp The Masked Singer - Ca sĩ mặt nạ, Lady Mây - Myra Trần đã tạo được dấu ấn rất lớn trong lòng công chúng.

Thừa thắng xông lên, Myra Trần đã cho ra mắt MV "Tình yêu đến sau" như một lời cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ mình và hứa hẹn sẽ hoạt động nhiều hơn tại Việt Nam.

Hành trình vừa qua của Mây có gì đặc biệt, tại sao khi đã là Quán quân một cuộc thi lớn như Nhân tố bí ẩn, Mây vẫn quyết tâm sang Mỹ định cư? Tất cả sẽ được giải đáp trong My bus - Your show tuần này. Mời quý vị theo dõi.





My bus – Your show là chương trình độc quyền do iHay TV của Báo Thanh Niên sản xuất. Host Quang Huy sẽ mời lên xe những hành khách nổi tiếng và trong suốt chuyến xe, chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa “bác tài” và vị khách. Qua mỗi cung đường, những câu chuyện thành công sẽ được tiết lộ, những kỷ niệm cay đắng cũng được bật mí. Chuyến xe đầy bão táp, nhưng mỗi hành khách đều phải tìm cách để vượt qua các thách thức từ “bác tài”, để có thể kết thúc hành trình một cách trọn vẹn.