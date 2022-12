My bus - Your show | Tập 24: Vũ Thu Phương bật khóc khi nhớ về biến cố

Nổi tiếng với những bước catwalk “mổ cò” đặc trưng, cùng với sự thẳng tính trong phát ngôn khiến Vũ Thu Phương nhận không ít gạch đá từ dư luận.

Với lần quay trở lại mạnh mẽ từ sau biến cố bỏ nghề 10 năm trước, vị huấn luyện viên The Face 2022 đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình vừa qua của mình. Tất cả sẽ có trong My bus - Your show kỳ này. Mời quý vị theo dõi.





My bus – Your show là chương trình độc quyền do iHay TV của Báo Thanh Niên sản xuất. Host Quang Huy sẽ mời lên xe những hành khách nổi tiếng và trong suốt chuyến xe, chúng ta sẽ theo dõi cuộc trò chuyện giữa “bác tài” và vị khách. Qua mỗi cung đường, những câu chuyện thành công sẽ được tiết lộ, những kỷ niệm cay đắng cũng được bật mí. Chuyến xe đầy bão táp, nhưng mỗi hành khách đều phải tìm cách để vượt qua các thách thức từ “bác tài”, để có thể kết thúc hành trình một cách trọn vẹn.