Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ 'trả giá đắt' nếu gửi vũ khí cho Nga

Phát biểu với các phóng viên ở Nhà Trắng, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho rằng các cuộc đàm phán vũ khí giữa Nga và Triều Tiên đang tiến triển một cách tích cực, theo Reuters. Ông Sullivan cảnh báo Triều Tiên "sẽ phải trả giá trong cộng đồng quốc tế" nếu cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng ở Ukraine.

Theo ông Sullivan, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mong muốn các cuộc thảo luận về vũ khí sẽ tiếp tục. "Chúng tôi vẫn tiếp tục siết chặt cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga", ông Sullivan nhấn mạnh, cho rằng Moscow đang "tìm kiếm bất kỳ nguồn nào họ có thể tìm thấy" đối với các mặt hàng như đạn dược.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Triều Tiên tuân thủ các cam kết công khai không cung cấp cho Nga vũ khí mà cuối cùng sẽ giết chết người Ukraine", ông Sullivan nhấn mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tại một cuộc triển lãm vũ khí ở Bình Nhưỡng trong tháng 7 Reuters

Trước đó, vào ngày 4.9, phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson nói rằng nhà lãnh đạo Kim và Tổng thống Vladimir Putin có thể đang lên kế hoạch gặp nhau, và tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ và đồng minh giấu tên khẳng định ông Kim có kế hoạch tới Nga ngay trong tuần tới để gặp ông Putin.

Khi được hỏi liệu có thể xác nhận cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 5.9 trả lời: "Không, tôi không thể. Không có gì để nói cả".

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un sắp sang Nga gặp Tổng thống Putin

Trong tháng 11.2022, một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng "chưa bao giờ có "thỏa thuận vũ khí" với Nga" và "không có kế hoạch làm như thế trong tương lai", theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Bình Nhưỡng đối với cảnh báo trên của ông Sullivan cũng như thông tin rằng nhà lãnh đạo Kim sắp sang Nga để gặp Tổng thống Putin.