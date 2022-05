Mỹ muốn nhiều nước ASEAN tham gia khuôn khổ kinh tế mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

“Có lợi ích bền vững trong việc tham gia IPEF ở Đông Nam Á”, ông Campbell khẳng định khi phát biểu tại một tổ chức nghiên cứu ở Washington D.C ngày 11.5, theo Đài NHK. Ông Campbell cũng đã có câu trả lời khẳng định khi được hỏi liệu ông có nghĩ các nước ASEAN sẽ tham gia IPEF hay không. IPEF dự kiến được thiết lập trong cuối tháng này.

Trước đó vào ngày 26.4, tờ Financial Times có bài viết về chiến lược đối phó Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Joe Biden, cung cấp thêm thông tin về IPEF do Mỹ đề xuất. Một người am tường các cuộc thảo luận về IPEF cho hay Washington đang tập trung đàm phán với 8 quốc gia, bao gồm Nhật, Ấn, Úc, New Zealand, Singapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Theo đó, các nước này sẽ có thể tham gia một số trụ cột của IPEF mà không cần tham gia hết cả bốn.





Ông Campbell có phát ngôn như trên trước thềm Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ diễn ra ở Washington D.C từ ngày 12-13.5 (theo giờ Mỹ). Ông Campbell cho biết thêm hội nghị này sẽ đề cập những vấn đề xung quanh eo biển Đài Loan

Ông nói rằng cần nhấn mạnh “những gì xảy ra ở Ukraine không bao giờ được phép xảy ra ở châu Á”.