‘Mỹ nhân cảnh nóng’ Thang Duy tái xuất Cannes với phim tranh giải Cành cọ vàng

Hôm 23.5 (giờ Pháp), buổi công chiếu Decision To Leave của đạo diễn Park Chan Wook chính thức diễn ra tại Cannes với sự xuất hiện của cặp sao chính Thang Duy, Park Hae Il. Minh tinh xứ Trung tái xuất thảm đỏ liên hoan phim danh giá với diện mạo dịu dàng, thanh lịch. Mỹ nhân phim Sắc, giới diện váy xẻ ngực quyến rũ của nhà mốt Fendi, cô làm tóc, trang điểm tối giản nhằm tôn những đường nét tự nhiên trên gương mặt.

Lần xuất hiện hiếm hoi của ngôi sao 7X sau ba năm vắng bóng trên màn ảnh, sống kín tiếng được truyền thông Hoa ngữ quan tâm. Trước khi xuất hiện trên thảm đỏ Decision To Leave, người đẹp cùng đoàn phim đã có mặt tại Cannes từ sớm để quảng bá tác phẩm mới đồng thời tham gia các hoạt động nằm trong khuôn khổ liên hoan phim.

Decision To Leave là bộ phim Hàn thứ hai Thang Duy góp mặt sau tác phẩm Thu muộn (2010) đóng cùng tài tử Hyun Bin. Sự kiện ra mắt phim tại Cannes năm nay cũng đánh dấu màn tái xuất của nhà làm phim lừng danh Park Chan Wook sau Người hầu gái từng gây tiếng vang tại Liên hoan phim Cannes 2016. Theo Variety, tác phẩm của đạo diễn họ Park đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt với màn tán dương kéo dài 5 phút sau khi kết thúc buổi chiếu.

Màn thể hiện của Thang Duy trong Decision To Leave được đánh giá cao. Trong phim, nghệ sĩ tài năng vào vai Seo Rae - một phụ nữ bí ẩn bị Hae Jun (Park Hae Il) nghi ngờ là hung thủ giết người. Bên cạnh việc đáp ứng những yêu cầu khắt khe trong diễn xuất, mỹ nhân 7X phải học tiếng Hàn để thể hiện nhân vật tốt nhất. Đạo diễn Park kinh ngạc trước nỗ lực của cô, ông chia sẻ: “Thang Duy từ chối ghi nhớ lời thoại của mình bằng những ghi chú phát âm mà không biết ý nghĩa của chúng. Vì vậy, cô ấy đã học tiếng Hàn với hai gia sư song ngữ. Nữ diễn viên muốn học tốt để khán giả Hàn Quốc không chỉ hiểu được những gì mình nói dù không cần phụ đề mà còn có thể nắm bắt được sắc thái, cảm xúc của nhân vật”.

Park Chan Wook tiết lộ với truyền thông rằng điều khó khăn nhất trong các buổi quay phim là khi Thang Duy nói tiếng Hàn. Đoàn phim mất rất nhiều thời gian để có được những đoạn hội thoại hoàn hảo. “Tôi muốn khen ngợi nỗ lực của Thang Duy, cô ấy chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi hay phàn nàn”, nhà làm phim 59 tuổi nói thêm. Sau gần nửa năm hợp tác trên phim trường, ông Park khen sao nữ sinh năm 1979 là người trung thực, giản dị, duyên dáng và có một chút bướng bỉnh.





Decision To Leave xoay quanh một thám tử phải lòng góa phụ bí ẩn - nhân vật vừa trở thành nghi phạm chính trong vụ giết người mà anh đang điều tra. Bên cạnh sự dẫn dắt của bộ đôi Thang Duy - Park Hae Il, tác phẩm còn có sự góp mặt của loạt nghệ sĩ Lee Jung Hyun, Go Kyung Pyo, Park Yong Woo… Trên trang Rotten Tomatoes, phim đang được chấm 100% với 8 bài đánh giá từ các cây viết phê bình của Variety, IndieWire, The Hollywood Reporter, Guardian…

Decision To Leave là một trong 21 tác phẩm quốc tế tranh giải Cành cọ vàng năm nay. Phim được kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích tại Cannes trước khi công chiếu tại rạp vào tháng 6 tới.

Thang Duy sinh năm 1979, cô gia nhập làng phim ảnh từ năm 1998 và lần lượt ghi dấu ấn qua các tác phẩm: Thu muộn, Võ hiệp, Thời đại hoàng kim, Tam thành ký… Đặc biệt, người đẹp nổi tiếng vượt bậc nhờ phim Sắc, giới (2007) của đạo diễn Lý An và có nhiều cảnh nóng táo bạo. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao và thắng nhiều giải thưởng quan trọng song những cảnh phim quá nhạy cảm khiến nữ diễn viên bị “phong sát” tại quê nhà suốt nhiều năm.

Năm 2014, Thang Duy kết hôn với đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong và có một con gái nay đã 6 tuổi. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên chủ yếu sống ở xứ kim chi và giữ đời tư kín tiếng.