Mỹ nhân “Hoan lạc Tụng” diện đầm dệt kim xẻ đùi gợi cảm

Góp mặt tại màn trình diễn BST “I love you MaMa, to the moon and back” của nhà thiết kế Tùng Vũ, bà trùm Hoa hậu lần đầu làm vedette nhưng với thần thái đầy tự tin đã nhận được không ngớt lời khen từ khán giả.