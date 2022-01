Mỹ nhân TVB bị tố thường xuyên đi trễ, có thái độ lạnh nhạt trên phim trường

Trang tin xứ Cảng thơm tiết lộ Lý Giai Tâm đang hợp tác cùng Mã Đức Chung và Ngô Vỹ Hào trong phim truyền hình mới của TVB có tựa đề A Kind of Good Man. Gần đây, cô bị chính người trong cuộc tố thường xuyên đi trễ trong quá trình quay tác phẩm này. Vị này chia sẻ việc sao nữ 40 tuổi không đúng giờ lại không có thái độ hối lỗi làm êkíp khó chịu và phần nào khiến cô trở thành một nghệ sĩ thô lỗ, tự xem mình là trung tâm trong mắt mọi người.

Nguồn tin cho biết mặc dù khi đứng trước máy quay, Lý Giai Tâm luôn chuyên nghiệp và biết cách đắm chìm vào thế giới của nhân vật cũng như thể hiện tốt vai trò của mình nhưng chính thái độ ở hậu trường khiến dàn diễn viên và đoàn phim cảm thấy bực bội. Nhiều người hạn chế tương tác với nữ diễn viên trong quá trình làm việc thậm chí xa lánh khi kết thúc phần quay. HK01 tiết lộ sao phim Bạch sắc cường nhân được biết đến là một diễn viên khá khép kín, cô đối xử lạnh nhạt với bạn diễn, đạo diễn hay những người quản lý nghệ sĩ. Thị hậu TVB 2018 có khá ít bạn thân trong ngành, một trong số đó là Cao Hải Ninh.

Còn nhiều câu chuyện khác về thói quen đi trễ của Lý Giai Tâm, bắt đầu từ thời điểm quay phim Beauty And the Boss năm 2020. Một thành viên đoàn phim tiết lộ rằng mặc dù sao nữ TVB đến muộn không quá 15 đến 30 phút so với lịch trình nhưng tần suất cô đến muộn đã ảnh hưởng nhiều tới đàn anh Trần Hào vì hai người có nhiều cảnh quay chung. Tuy nhiên, nam diễn viên kỳ cựu chọn cách im lặng vì không muốn mọi thứ trở nên căng thẳng.

Khi được hỏi về những lời bóc mẽ kể trên, Lý Giai Tâm trả lời rằng cô chưa từng nghe về những lời bàn tán như vậy. Người đẹp cho biết cô đã có thời gian hợp tác tốt với tất cả mọi người trong dự án A Kind Good Man vừa kết thúc. Khi bạn diễn của cô là tài tử Mã Đức Chung được hỏi rằng liệu sao nữ này có thường xuyên đến phim trường trễ hay không, anh đã bỏ qua vấn đề bằng cách trả lời rằng quá trình quay phim rất thú vị.





Về phía nam diễn viên Lục Vĩnh - người đã làm việc với Lý Giai Tâm trong dự án phim AI Romantic, anh chia sẻ mình chưa từng chứng kiến người đẹp 8X đến muộn. Sao nam không rõ tin đồn này bắt đầu từ đâu và hỏi ngược lại phóng viên: “Đồng nghiệp nào đã tố Ali vậy?”. Lục Vĩnh lên tiếng bênh vực bạn diễn, nói rằng cô đã chăm sóc tốt cho mình đồng thời cả hai đã có quá trình tương tác, thảo luận về những cảnh quay cùng nhau.

Lý Giai Tâm (Ali) sinh năm 1982, cô gia nhập TVB hồi 2012 và đang được xem là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất tại nhà đài xứ Cảng thơm. Sao nữ 40 tuổi được khán giả truyền hình yêu thích qua các bộ phim: Đứa con ngoại tộc, Chuyện bốn nàng luật sư, Cạm bẫy thương trường, Bước qua ranh giới, Bạch sắc cường nhân, Sát thủ… Tại Lễ trao giải thường niên TVB 2018, cô giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) với vai diễn trong Baby đến rồi. Ở mùa giải vừa qua, người đẹp được xướng tên ở hạng mục Nhân vật nữ được yêu thích nhất đồng thời là ứng viên tranh giải Thị hậu.

Trước khi dính “phốt” thái độ kể trên, Lý Giai Tâm từng có thời gian bị TVB “ghẻ lạnh” vì có phát ngôn đụng chạm đến vấn đề chính trị nhạy cảm vào năm 2019.