Mỹ nhân Việt duy nhất vào top ‘100 gương mặt đẹp nhất thế giới’ 2021 là ai?

TC Candler - chuyên trang phê bình sắc đẹp nổi tiếng thế giới, vừa công bố The 100 Most Beautiful Faces of 2021 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021). Thảo Nhi Lê là cô gái Việt duy nhất có tên trong danh sách những mỹ nhân đẹp nhất năm qua. Người đẹp đứng thứ 67, xếp trước nhiều cái tên đình đám như: Cổ Lực Na Trát, Nana Komatsu, Ariana Grande, Solar (MAMAMOO), Lily Collins, Selena Gomez… Đây là lần thứ hai ngôi sao có ảnh hưởng trên mạng xã hội được TC Candler vinh danh. Năm ngoái, Thảo Nhi lần đầu xuất hiện trong danh sách này với vị trí 81.

Chia sẻ với Thanh Niên, Thảo Nhi Lê cho biết cô vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khó tả khi bản thân lại được chuyên trang nổi tiếng kể trên đưa vào danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021. “Thực ra tôi không ngờ đến, hai năm trước tôi được mọi người đề cử, năm nay các bạn follower lại tiếp tục đề cử và tôi nghĩ phía chuyên trang này cũng thấy tôi phù hợp nên đưa vào top 100. Vì tôi từng được ghi tên một lần rồi nên việc năm nay tiếp tục được góp mặt khiến tôi cảm thấy rất vui”, người đẹp 27 tuổi chia sẻ. Cô nói thêm rằng bản thân rất hạnh phúc khi nhận được nhiều tình cảm từ mọi người và tự hào là cô gái Việt duy nhất xuất hiện bên cạnh những ngôi sao, người nổi tiếng khắp thế giới.

Thảo Nhi (27 tuổi) được biết đến là một người mẫu, nhà thiết kế và influencer (người có ảnh hưởng) với hơn nửa triệu lượt theo dõi trên Instagram. Cô sinh ra và lớn lên ở Đức. Năm 2018, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh thời trang tại nước này, Thảo Nhi quyết định về Việt Nam sống và làm việc. Người đẹp 9X gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp, sắc nét và gợi cảm cùng vóc dáng nóng bỏng với chiều cao 1,68m, số đo ba vòng: 88 - 65 - 92.





Hồi tháng 9, Thảo Nhi ghi danh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và nhận được sự chú ý từ đông đảo fan sắc đẹp. Chia sẻ về hành trình nhan sắc sắp tới, người đẹp sinh năm 1994 cho biết cô đang trong quá trình chuẩn bị để thể hiện tốt nhất tại cuộc thi. Ngôi sao Instagram đang tích cực trau dồi tiếng Việt bởi theo chia sẻ của cô, mặc dù được ba mẹ dạy tiếng Việt từ nhỏ song khả năng giao tiếp của cô vẫn còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, cô cũng dành nhiều thời gian học catwalk bởi Thảo Nhi thừa nhận mình là một "influencer" chứ không phải một "top model" nên cần cải thiện rất nhiều. Cùng với đó, Thảo Nhi bộc bạch cô cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bước vào thử thách đồng thời duy trì năng lượng vui vẻ và tận hưởng những trải nghiệm trong cuộc thi.

Người mẫu tâm sự mục tiêu lớn nhất của cô tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là có được những bài học, trải nghiệm quý giá. “Hiện tôi đã 27 tuổi, không còn nằm trong nhóm thí sinh trẻ nhất nữa. Ở độ tuổi này, tôi muốn có một trải nghiệm gì đó trong cuộc sống để giúp bản thân học hỏi được những điều mới mẻ từ những thứ mình chưa bao giờ dám thử, chưa bao giờ dám làm. Bên cạnh đó, tôi mong muốn việc tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sẽ là cơ hội để bản thân truyền cảm hứng, sức mạnh cho nhiều phụ nữ, giúp họ cảm thấy tự tin, mạnh mẽ hơn”. Khi được hỏi về chuyện giành vương miện, Thảo Nhi cho biết cô không đặt một kỳ vọng cụ thể nào mà tham gia cuộc thi với tinh thần vui vẻ, thoải mái. “Tôi nghĩ điều quan trọng là được mọi người yêu mến, bản thân đã cố gắng hết mình còn chuyện chiến thắng hay không là điều khó biết trước được”, cô nói thêm.

Danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới là một bảng xếp hạng thường niên của TC Candler, ra mắt lần đầu vào năm 1990. Đơn vị này dựa theo thông tin tổng hợp từ các diễn đàn cùng với việc tham khảo mức độ nổi tiếng và đặt ra nhiều tiêu chí riêng để đưa ra những ứng cử viên cho hạng mục của nam và nữ. Từ danh sách ứng cử đó, khán giả toàn cầu có thể tham gia bình chọn cho các gương mặt mà mình yêu thích thông qua trang chính thức của TC Candler trước khi phía này đưa ra kết quả cuối cùng. Một số sao Việt như: Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Huyền My, Khả Ngân... từng xuất hiện trong bảng đề cử của trang này.