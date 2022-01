Mỹ: Phát hiện manh mối vì sao nhiễm Covid-19 nhẹ vẫn bị ảnh hưởng đến não

Giờ đây, nghiên cứu mới cuối cùng cũng chỉ ra manh mối tại sao mọi người khó tập trung, khó suy nghĩ rõ ràng và khó hoàn thành các công việc hằng ngày sau khi bị nhiễm Covid-19, theo trang tin FOX5 (Mỹ).

Nhóm nghiên cứu từ Đại học California (Mỹ) cho biết cảm giác lú lẫn có thể là hậu quả của việc virus làm thay đổi dịch tủy sống - giống như các bệnh tấn công não.

Nghiên cứu của họ phát hiện những bệnh nhân bị suy giảm nhận thức ngay cả sau khi nhiễm Covid-19 nhẹ - vẫn có biểu hiện bất thường trong dịch não tủy, tương tự như ở bệnh nhân Alzheimer.

Có khả năng đây là di chứng Covid-19 gây ra đối với não người bệnh.

Nghĩa là họ gặp khó khăn trong việc ghi nhớ các sự kiện, thông tin, nhớ tên hoặc từ cho chính xác, khả năng tập trung và tốc độ xử lý bị chậm lại, tác giả cao cấp của nghiên cứu, tiến sĩ Joanna Hellmuth, từ Trung tâm Lão hóa và Trí nhớ của Đại học California, giải thích.

Tình trạng lú lẫn hậu Covid-19 có thể phổ biến hơn nhiều so với những gì mà hầu hết mọi người nhận ra.

Một nghiên cứu được công bố gần đây tại một phòng khám hậu Covid-19 ở New York (Mỹ) đã phát hiện 67% trong số 156 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh đã trải qua một số dạng lú lẫn.

Bệnh nhân lú lẫn bị viêm não nhiều hơn

Nghiên cứu mới nhất này bao gồm 32 người tham gia. Tất cả những người tham gia chỉ mắc bệnh nhẹ và đã khỏi Covid-19. Có 22 người xuất hiện các triệu chứng suy giảm nhận thức, và 10 người không gặp tình trạng này - làm đối chứng.

Trong số những người tham gia, có 17 người, gồm 13 người có các triệu chứng lú lẫn, được phân tích dịch não tủy vào thời điểm 10 tháng sau khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng Covid-19 đầu tiên.

Kết quả cho thấy 10 trong số 13 người tham gia có các triệu chứng nhận thức cũng đồng thời có bất thường trong dịch não tủy, theo trang tin FOX5





Điều quan trọng là 4 mẫu dịch não tủy được thu thập từ những người không bị lú lẫn cho thấy không có bất thường nào.

Những người tham gia gặp các vấn đề về nhận thức đa số là người lớn tuổi hơn, với độ tuổi trung bình là 48, trong khi độ tuổi trung bình của nhóm đối chứng trẻ hơn, khoảng 39 tuổi.

Tất cả các bệnh nhân đều được chọn từ nghiên cứu mang tên Tác động lâu dài của nhiễm Covid-19.

Các phân tích sâu hơn được thực hiện trên các mẫu dịch não tủy cho thấy mức protein cao hơn bình thường và có sự kích hoạt của các kháng thể bất thường trong hệ thống miễn dịch. Các nhà nghiên cứu cho biết những quan sát này cho thấy mức độ viêm nhiễm cao.

Các kháng thể này có trong máu và dịch não tủy, chứng tỏ đã xảy ra phản ứng viêm toàn thân.

Tuy nhiên, một số kháng thể chỉ có trong dịch não tủy - đặc biệt là dấu hiệu của viêm não.

Các tác giả nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng hệ miễn dịch có thể tự tấn công cơ thể, giống như bệnh tự miễn.

“Có thể hệ miễn dịch, được kích thích bởi virus, có thể hoạt động bị lỗi, có thể do lý do này mặc dù họ không có virus trong cơ thể”, tiến sĩ Hellmuth, người dẫn đầu Nghiên cứu về Tình trạng suy giảm nhận thức do Covid-19 của Đại học California, giải thích.

Những bệnh nền nào làm tăng nguy cơ bị lú lẫn hậu Covid-19?

Đáng chú ý, những bệnh nhân đối phó với các triệu chứng lú lẫn có trung bình 2,5 yếu tố nguy cơ như bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc tiền sử bị tăng động giảm chú ý.

Các yếu tố nguy cơ này có khả năng làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy giảm nhận thức nhẹ, sa sút trí tuệ do mạch máu, và các vấn đề về nhận thức.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Annals of Clinical and Translational Neurology, theo trang tin FOX5.