Mỹ Tâm, Lệ Quyên mang ‘Giấc mơ có thật’ đến Bình Phước vào đầu tháng 12

Biến những đồ vật cũ đã qua sử dụng trở thành những tác phẩm nghệ thuật mang nhiều ý nghĩa cần đến không chỉ óc sáng tạo mà cả sự khéo léo, tính chính xác và một năng khiếu lắp ráp thực sự. Nhân dịp triển lãm "New Look New Laque" hay "Một vẻ đẹp mới của sơn mài" do Hanoia khởi xướng và tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam từ ngày 25.11 đến 1.12.