Mỹ truy tố 4 sĩ quan tình báo Trung Quốc

Hãng AFP ngày 19.5 đưa tin cơ quan chức năng Mỹ vừa truy tố 4 sĩ quan tình báo Trung Quốc về cáo buộc giúp đỡ một công dân Mỹ gốc Hoa thu thập thông tin tình báo của những người thường chỉ trích Trung Quốc.

Công dân Mỹ nói trên là Vương Thư Quân (73 tuổi), một học giả nổi tiếng sống tại New York, bị bắt vào tháng 3 vì bị nghi làm đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc.

Theo cáo trạng, ông Vương sử dụng một tổ chức ủng hộ dân chủ do mình thành lập tại Mỹ nhằm “lén lút thu thập thông tin về những nhà hoạt động và lãnh đạo nhân quyền nổi tiếng”.

Giới công tố cho biết ông này đã chuyển thông tin đến những “người xử lý” thuộc Bộ Quốc an Trung Quốc, gồm Hà Phong, Quý Kiệt, Lý Minh và Lô Khắc Thanh.





Những đặc vụ này chỉ đạo ông Vương nhằm vào những nhà hoạt động ủng hộ phe đối lập Hồng Kông, những người ủng hộ Đài Loan và những nhà hoạt động Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng.

Ông Vương đã nhắn tin cho 4 đặc vụ trên, sử dụng các ứng dụng nhắn tin mã hóa và thư điện tử, cũng như gặp mặt tại Trung Quốc, theo thông cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ. Bị cáo này đối diện mức án lên đến 20 năm tù giam nếu bị kết án. Những bị cáo khác hiện vẫn đang ngoài vòng pháp luật.

Khi bắt ông Vương vào ngày 17.3, chưởng lý Breon Peace tại New York còn công bố các cáo buộc trong 2 vụ việc khác, trong đó có trường hợp đặc vụ Bộ Quốc an Trung Quốc Lâm Khải Minh bị cáo buộc âm mưu quấy rối một ứng viên quốc hội từng là lãnh đạo sinh viên biểu tình tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989.

Trong một trường hợp khác, các bị cáo Lưu Phàm, Matthew Ziburis sống tại New York (Mỹ) và Tôn Cường sống tại Trung Quốc bị truy tố thông đồng làm đặc vụ cho chính phủ Trung Quốc.