Năm 2022, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có trên 37,1 triệu giờ công an toàn

Tham gia hội nghị có ông Mai Tuấn Đạt, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất, lãnh đạo các ban của BSR và NMLD Dung Quất; lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi; công an và lực lượng biên phòng trên địa bàn, các nhà thầu có hợp đồng làm việc tại BSR.

Tại hội nghị, ông Mai Tuấn Đạt cho biết, trong năm 2022, nhà máy có trên 37,1 triệu giờ công an toàn, không có tai nạn lao động mất ngày công. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của BSR và các đối tác quan trọng.

ATSKMT đã góp phần đưa BSR hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, riêng chỉ tiêu sản lượng về đích sớm 23 ngày. BSR sản xuất khoảng 7 triệu tấn sản phẩm các loại, doanh thu ước đạt hơn 165.000 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 18.048 tỉ đồng.

Để an toàn như trên, BSR đã tổ chức được 40 khóa học cho nhân sự BSR với 9.809 lượt người tham dự và tổng số giờ công đào tạo là 37.081. Đào tạo an toàn 4.391 lượt người cho nhân sự nhà thầu với tổng thời gian 11.515 giờ.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho biết một số tồn tại của các đơn vị nhà thầu liên quan đến vệ sinh công nghiệp; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân không phù hợp, không đúng cách; không tuân thủ quy trình hướng dẫn (làm việc trên cao/ giàn giáo)…





Hội nghị còn lắng nghe những ý kiến đóng góp, hiến kế giúp BSR cải tiến và tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị để luôn duy trì công tác ATSKMT ở mức tốt nhất có thể, đáp ứng yêu cầu sản xuất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và tuân thủ các quy định môi trường.

Ông Mai Tuấn Đạt đề nghị các nhà thầu và đối tác cùng thảo luận, phân tích những vướng mắc, bất cập, làm rõ nguyên nhân gốc rễ và đề xuất những giải pháp để cải tiến tốt hơn nữa công tác an ninh, an toàn, sức khỏe và môi trường của nhà máy. Theo đó, việc xây dựng “Văn hóa an toàn” tại BSR không chỉ cho nhân sự BSR mà cho tất cả các nhân sự nhà thầu, đối tác, với mục tiêu “không tai nạn lao động”. BSR luôn coi trọng vấn đề ATSKMT và xem đây là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình vận hành NMLD Dung Quất.

Mục tiêu công tác ATSKMT của BSR năm 2023 là đạt 42,4 triệu giờ công an toàn; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng tổng thể lần 5 NMLD Dung Quất: Không tai nạn lao động - không sự cố cháy nổ - không sự cố môi trường - không sự cố mất an ninh.

Nhân dịp này, BSR đã tôn vinh 12 tập thể và 43 cá nhân thuộc các đơn vị, đối tác và nhà thầu có những đóng góp xuất sắc về an toàn trong năm 2022.