Nam chính phim ‘Goodfellas’ đột ngột qua đời

Hôm 26.5 (giờ địa phương) Ray Liotta lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong giấc ngủ. Trước khi qua đời, ông đang có mặt tại Cộng hòa Dominica để quay bộ phim mới có tựa đề Dangerous Waters. Chi tiết về sự ra đi của ngôi sao kỳ cựu không được chia sẻ. People đưa tin rằng không phát hiện dấu hiệu đáng ngờ trước cái chết đột ngột của nam diễn viên lừng danh. Trước khi qua đời, Liotta đã đính hôn với bạn gái Jacy Nittolo. Cô cũng ở bên nghệ sĩ U70 trong thời gian ông quay phim.

Thông tin về sự ra đi bất ngờ của Ray Liotta khiến không khí đau buồn bao trùm khắp Hollywood. Những lời tri ân, tưởng nhớ ngôi sao quá cố ngập tràn trên mạng xã hội.

Lorraine Bracco - bạn diễn của Ray Liotta trong Goodfellas, chia sẻ: “Lòng tôi thực sự tan nát khi nghe tin tức khủng khiếp này về Ray. Khi tôi đi đến bất cứ đâu trên thế giới, nhiều người sẽ đến và nói với tôi bộ phim yêu thích nhất của họ là Goodfellas. Sau đó, họ thường hỏi tôi về phần hay nhất khi thực hiện bộ phim đó là gì, câu trả lời của tôi luôn chỉ có một: đó là Ray Liotta”.

Seth Rogen cũng không dám tin khi biết đàn anh qua đời. Tài tử 40 tuổi mô tả Ray Liotta là một người dễ mến, tài năng và vui tính. Anh bộc bạch: “Được làm việc với anh ấy là một trong những niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp của tôi… Anh ấy là một huyền thoại thực sự về kỹ năng diễn xuất và sự duyên dáng trên màn ảnh”.

Jennifer Lopez - người từng hợp tác với cố tài tử trong loạt phim Shades of Blue, không khỏi bàng hoàng trước cái chết của bạn diễn. Nữ ca sĩ chia sẻ bức ảnh họ chụp chung đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với đàn anh. Jennifer Lopez mô tả Liotta là người chân thành, trung thực và giàu tình cảm. Cô bộc bạch: “Anh ấy đại diện cho hình mẫu người đàn ông bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại rất đa cảm. Tôi đoán đó là điều khiến anh ấy trở thành một diễn viên hấp dẫn trên màn ảnh… Yên nghỉ nhé Ray. Thật buồn khi mất đi một người bạn, tôi sẽ luôn nhớ đến anh. Xin gửi tình yêu và sức mạnh đến Karen - con gái của anh, gia đình anh và tất cả những người thân yêu của anh”.

Ngoài ra, nhiều tên tuổi khác trong làng giải trí: Jamie Lee Curtis, Viola Davis, Devon Sawa, Rosanna Arquette, Piers Morgan, Jeffrey Wright… đồng loạt bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của Ray Liotta và gửi lời tiễn biệt ông.





Ray Liotta sinh ngày 18.12.1954, ông gia nhập làng phim ảnh từ cuối thập niên 1970 và được biết đến qua các tác phẩm: Field of Dreams, Something Wild, Unlawful Entry, Cop Land, Hannibal…

Đặc biệt, ngôi sao kỳ cựu này nổi tiếng nhất với vai Henry Hill trong bộ phim kinh điển Goodfellas (1990) do Martin Scorsese làm đạo diễn. Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất từng được thực hiện, đặc biệt là ở dòng phim băng đảng. Phim nhận 6 đề cử Oscar, 5 đề cử Quả cầu vàng, 5 giải BAFTA đồng thời được Thư viện Quốc hội Mỹ lưu trữ vào năm 2000. Nội dung và phong cách của Goodfellas đã được mô phỏng trong nhiều bộ phim điện ảnh, truyền hình khác nhau.

Trước khi qua đời, Ray Liotta vẫn chăm chỉ đóng phim. Ông xuất hiện trong Marriage Story (2019), Hubie Halloween (2020), The Many Saints of Newark, No Sudden Move (2021)… đồng thời còn nhiều dự án điện ảnh dang dở.

Ray Liotta từng kết hôn với nữ diễn viên Michelle Grace vào năm 1997 và có một con gái tên Karen trước khi ly hôn hồi 2004. Cuối năm 2020, tài tử ngỏ lời cầu hôn bạn gái Jacy Nittolo và nhận được cái gật đầu của người đẹp. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy là vào ngày 1.5 vừa qua, khi cả hai nắm tay đi dạo ở gần nhà riêng tại California (Mỹ).