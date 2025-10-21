Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nâng bước thế hệ tương lai: 'ANESSA Sunshine Project' sự phát triển toàn diện của trẻ

21/10/2025 15:00 GMT+7

Dự án 'ANESSA Sunshine Project' do thương hiệu chống nắng ANESSA khởi xướng mang đến những hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em, khuyến khích các em vui chơi, vận động và học cách bảo vệ sức khỏe làn da dưới ánh mặt trời.

Trong nhịp sống hiện đại, trẻ em ngày càng ít có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên và vận động ngoài trời. Sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của các em. Theo khảo sát của ANESSA, 50% trẻ em tại Việt Nam không dành đủ thời gian cho các hoạt động ngoài trời (ít nhất 60 phút một ngày), trong khi 75% phụ huynh nhận thấy việc vận động dưới nắng giúp tăng cường hệ thần kinh tự chủ, yếu tố quan trọng cho sự phát triển toàn diện*1.

Từ thực tế đó, thương hiệu chống nắng số 1 châu Á*2 đã khởi xướng "ANESSA Sunshine Project", một sáng kiến toàn cầu hướng tới thúc đẩy phát triển thể chất và tinh thần của trẻ thông qua việc vui chơi lành mạnh dưới ánh nắng mặt trời. Dự án tập trung vào ba trọng tâm chính: Trải nghiệm - Giáo dục - Hỗ trợ, với mong muốn xây dựng nền tảng sức khỏe toàn diện và bền vững cho thế hệ tương lai.

Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 1.

Khuyến khích vận động ngoài trời và sống chan hòa với ánh nắng là định hướng “Free to Shine” mà ANESSA theo đuổi

Lan tỏa năng lượng tích cực từ ánh nắng mặt trời

"ANESSA Sunshine Project" được xây dựng trên niềm tin rằng ánh nắng là nguồn năng lượng sống, và mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên khỏe mạnh, tự tin dưới ánh nắng ấy.

Tiếp nối thành công tại Nhật Bản, dự án được triển khai tại Việt Nam - quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á tham gia, với sự phối hợp của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF).

Thông qua hoạt động thể thao ngoài trời, đặc biệt đối với bộ môn thể thao đề cao tinh thần đồng đội và nỗ lực như bóng đá, dự án tạo ra sân chơi bổ ích, giúp trẻ phát triển thể chất và tinh thần.

Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 2.

Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 3.
Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 4.

Từ những giờ bóng đá sôi nổi đến khoảnh khắc trẻ hào hứng quan sát hình ảnh tia UV qua UV Camera, “ANESSA Sunshine Project” lan tỏa thông điệp tích cực về sức khỏe và tinh thần sống năng động

Mới đây, sự kiện bóng đá trẻ em trong khuôn khổ dự án đã diễn ra tại sân bóng Mansion Sports Club (Q.7 cũ, TP.HCM), thu hút gần 80 học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu cùng phụ huynh tham gia. Tại đây, các em được hướng dẫn thực hiện các bài tập vận động, tham gia trò chơi bóng đá và được cung cấp kiến thức về lợi ích của ánh nắng mặt trời cũng như tác hại của tia UV một cách gần gũi và trực quan nhất. Đồng thời, trẻ học cách thoa kem chống nắng chuẩn và quan sát hiệu quả bảo vệ da thông qua UV camera.

Đây lần lần thứ 4 sự kiện diễn ra trong năm 2025 và đón nhận sự quan tâm đông đảo của phụ huynh. Trước đó, trong vòng một năm qua, "ANESSA Sunshine Project" đã được tổ chức ba lần tại Việt Nam, phối hợp cùng JFA, HFF và các đối tác như Trường Victoria Nam Sài Gòn, CLB Kawasaki Frontale và Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 5.
Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 6.

Chuỗi hoạt động thuộc “ANESSA Sunshine Project” thể hiện rõ nỗ lực của ANESSA trong việc đồng hành cùng trẻ em Việt Nam trên hành trình phát triển toàn diện

ANESSA chung tay bảo vệ làn da trẻ nhỏ từ sớm

ANESSA giới thiệu dòng sản phẩm Mild Series, được nghiên cứu chuyên biệt cho làn da nhạy cảm của trẻ em. Công thức không cồn, không màu, không hương liệu, không paraben, không dầu khoáng giúp bảo vệ làn da mỏng manh trước tác hại của tia UV, đồng thời mang lại cảm giác dịu nhẹ và an toàn.

Với tầm nhìn thương hiệu "Free to Shine - Nơi con người sống chan hòa dưới ánh mặt trời", ANESSA đặt mục tiêu mở rộng "ANESSA Sunshine Project" đến 12 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á*3, trong đó có Việt Nam, và tạo ảnh hưởng tích cực đến hơn 300.000 trẻ em trên toàn cầu vào năm 2030.

Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 7.
Nâng bước thế hệ tương lai: ‘ANESSA Sunshine Project’ sự phát triển toàn diện của trẻ - Ảnh 8.

Các em được tham gia hoạt động thể chất ngoài trời với sản phẩm chống nắng ANESSA bảo vệ da trước tia UV

Dự án không chỉ lan tỏa tinh thần yêu thích vận động và rèn luyện thể chất, mà còn hướng đến việc xây dựng thói quen bảo vệ sức khỏe và làn da cho trẻ ngay từ sớm. Đây là bước đi cụ thể thể hiện cam kết của ANESSA trong việc gắn kết giá trị thương hiệu với trách nhiệm xã hội, vì một thế hệ khỏe mạnh, năng động và tự tin tỏa sáng dưới ánh nắng.

*1 Khảo sát trực tuyến của ANESSA về việc trẻ em chơi ngoài trời, dành cho phụ huynh tại Thượng Hải, Tokyo, Bangkok và TP.HCM (100 người tham gia tại mỗi thành phố) từ ngày 15.2 đến ngày 1.3.2024.

*2 Theo Euromonitor; Beauty & Personal Care phiên bản 2025; tổng doanh số bán lẻ năm 2024; châu Á được định nghĩa là khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo định nghĩa của công ty.

*3 Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. 

