Nâng cao chất lượng sống cho nam giới hậu Covid-19

Sau một trận nhiễm Covid-19, anh Trần Toàn Văn - 40 tuổi (Bình Thạnh, TP.HCM) cảm thấy sức khỏe đi xuống hẳn. “Tôi thấy mình bị mau quên, mất ngủ, người lúc nào cũng uể oải và rất dễ bị ho, sổ mũi kéo dài cả tuần. Trước đây tôi chưa từng bị như vậy”, anh Văn cho biết. Không những vậy, với vai trò là người cha, người chồng và người con trong gia đình đa thế hệ, những thay đổi về sức khỏe cộng với áp lực hàng ngày mà anh đang phải đối mặt, đặc biệt là khi tài chính biến động do giảm thu nhập sau dịch, khiến anh vô cùng lo lắng.

Anh Văn là một trong rất nhiều trường hợp nam giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch, cả thể chất lẫn tinh thần. Bản thân người nam như anh trước đại dịch đã gặp rất nhiều áp lực khó giải bày như nữ giới. Đã vậy, đại dịch đi qua để lại cho họ những di chứng khiến thách thức mới lại chồng lên khó khăn cũ vốn chưa được giải quyết triệt để.

Mùa dịch đi qua, mùa lo ở lại

Đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực sức khỏe thể chất con người với nhiều hình thức khác nhau. Theo Tiến sĩ Phạm Hồng Thắm - Phó Trưởng Khoa Dược Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với nam giới, mối quan tâm thể hiện rõ nét ở vấn đề sinh lý. Covid-19 đã được phát hiện trong tinh hoàn và có thể ảnh hưởng hoạt động sản xuất tinh trùng và testosterone ở cơ quan này. Thêm vào đó, căng thẳng do Covid-19 cũng là một yếu tố nguy cơ dẫn tới giảm mức testosterone khiến chức năng cương dương suy giảm, giảm ham muốn cũng như khả năng đạt được cực khoái.

“Ngay cả với những người không nhiễm virus, áp lực xuất phát từ những thay đổi và gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày do Covid-19 cũng có thể ảnh hưởng lên đời sống tình dục và gây ra tình trạng rối loạn cương dương. So với nữ giới, nam giới thường ít chia sẻ cảm xúc, khó khăn với những người xung quanh hơn. Do đó, những vấn đề tâm lý ở nam giới càng chồng chất và không được giải tỏa”, TS Thắm cho biết thêm.

Gỡ khó cho phái mạnh

TS Thắm chia sẻ, để giải quyết tình trạng hậu Covid-19, nam giới có thể kết hợp nhiều biện pháp để cải thiện sức khỏe. Cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và bổ sung một số thực phẩm giúp tăng cường chức năng sinh lý nam giới: hành tây, giá đỗ, bông cải xanh, hàu, cá hồi, thịt bò,...; uống đủ nước và ngủ đủ giấc; tập hít thở sâu và kéo dài thường xuyên. Quan trọng hơn là cố gắng giữ tinh thần tích cực và lạc quan, hạn chế tiếp xúc thông tin tiêu cực, không chính thống để tránh gây lo âu và căng thẳng; cởi mở chia sẻ với những người xung quanh (người thân, bạn bè, bạn đời,...) về cuộc sống bao gồm cả những khó khăn đang gặp phải.





Theo ThS-DS Lê Thị Kim Ngân - Khoa Y Dược trường Cao đẳng Gia Lai, nhiều loại dược liệu có thể hỗ trợ cải thiện sức khỏe trong giai đoạn hậu Covid-19 như: chiết xuất cây Nữ lang (Valeriana officinalis) làm giảm lo âu, căng thẳng, giảm nhẹ triệu chứng viêm phổi; cam thảo có tác dụng ức chế virus SARS-CoV-2, giảm ho, long đờm; tinh dầu trong tỏi giúp tăng cường hệ miễn dịch và kháng virus; các loại nấm như linh chi hay đông trùng hạ thảo cũng đã được chứng minh vai trò quan trọng trong chức năng điều hòa miễn dịch.

Về vấn đề sinh lý ThS-DS Lê Thị Kim Ngân nhắc đến hoạt chất Cordycepin trong đông trùng hạ thảo có tương quan về việc tăng testosterone và sản xuất tinh trùng của nam giới. Bên cạnh đó, chiết xuất đông trùng hạ thảo có tác dụng chống trầm cảm, giảm lo âu cũng sẽ góp phần tăng cường sức khỏe tinh thần cho người sử dụng.

Với xu hướng kết hợp đông y và tây y trong y học lâm sàng và sự phổ biến của các sản phẩm chứa đông trùng hạ thảo trên thị trường, để tránh tiền mất tật mang cho người dân, ThS-DS Kim Ngân nhấn mạnh: “Người sử dụng cần lưu ý lựa chọn các sản phẩm từ các nhà sản xuất uy tín, có kinh nghiệm và đã được thẩm định về tiêu chuẩn chất lượng nhằm đảm bảo dù ở bất kỳ dạng dùng nào người dùng vẫn có được sản phẩm rõ ràng về nguồn gốc và quá trình bào chế không làm mất đi các dược tính quý của dược liệu đông trùng hạ thảo”.