Nâng cao kỹ thuật điều trị sỏi mật, sỏi tiết niệu bằng laser tại Nam Trung bộ

Ngày 13.5, tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định tổ chức hội nghị khoa học: Khu vực Nam Trung bộ - Tiến bộ mới trong điều trị sỏi mật và sỏi tiết niệu bằng laser.

Tham dự hội nghị có hơn 200 bác sĩ chuyên ngành điều trị sỏi mật và sỏi tiết niệu đến từ Bệnh viện ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Chợ Rẫy… và các bệnh viện tại tại khu vực Nam Trung bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thị phạm 2 phòng mổ của khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định được truyền hình trực tiếp đến phòng hội nghị.

Trong đó, phòng mổ 1 là các hình ảnh về kỹ thuật tán sỏi thận ống mềm do PGS.TS.BS Hoàng Long, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội chịu trách nhiệm; kỹ thuật tán sỏi thận qua da (tư thế nằm nghiêng) do PGS.TS.BS Đỗ Trường Thành, Trưởng khoa Phẫu thuật tiết niệu, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức chịu trách nhiệm và kỹ thuật tán sỏi qua da (tư thế nằm ngửa) do BS CK.2 Trần Văn Thành, Trưởng khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Phòng mổ 2 là kỹ thuật tán sỏi mật qua da do TS.BS. Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng khoa Đột quỵ, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội chịu trách nhiệm.





Ngoài ra, các đại biểu còn nghe một số báo cáo chuyên sâu và thảo luận về các kỹ thuật tán sỏi thận và mật.

Theo TS.BS Nguyễn Hoành Cường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, đây là dịp để các bác sĩ đến từ các bệnh viện trong khu vực Nam Trung bộ gặp gỡ, học tập, cập nhật những thành tựu mới nhất trong điều trị sỏi mật và sỏi tiết niệu bằng laser.

“Sự kiện này sẽ nâng cao năng lực của chúng tôi trong công tác khám, chữa bệnh trong lĩnh vực điều trị sỏi mật và sỏi tiết niệu bằng laser và qua đây cũng mong quý lãnh đạo, quý đồng nghiệp tiếp tục hỗ trợ đào tạo, hợp tác với chúng tôi trong công tác điều trị bệnh nhân trong mọi lĩnh vực”, BS Nguyễn Hoành Cường nhấn mạnh.