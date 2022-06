Nâng tầm nhôm cho cuộc sống an cư - lập nghiệp - phát triển

“Sự trỗi dậy” của nhôm

Thoạt đầu, nhôm vẫn chưa phổ biến trong ngành kiến trúc và kỹ thuật vì chi phí còn cao. Nhưng đến đầu những năm 1920, nhờ những cải tiến trong quá trình sản xuất, chi phí làm ra nhôm giảm đến 80%. Từ đó, nhôm bắt đầu được dùng nhiều trong các công trình xây dựng như cửa đi, cửa sổ, cửa trượt, mái nhà, vách ngăn, mái hiên, lan can… cũng như vật dụng trang trí nội thất.

Trong thế kỷ 20, một trong những minh họa thú vị nhất của việc ứng dụng nhôm vào kiến trúc hiện đại là Aluminaire House - tòa nhà hoàn toàn bằng kim loại đầu tiên tại Mỹ, là công trình của Lawrence Kocher và Albert Frey.

Đến thế kỷ 21, nhôm càng chứng tỏ ưu thế của mình khi có thể làm khung đỡ cho các mảng kính dày nhờ trọng lượng nhẹ hơn thép nhưng vẫn có sức chịu tải cao, tối đa hóa ánh sáng tự nhiên bên trong tòa nhà. Nhờ trọng lượng nhẹ và độ chịu lực tốt, các khung nhôm được “ưu ái” sử dụng cho các toà nhà cao tầng.

Ngày nay, với xu thế "tòa nhà xanh", nhôm trở thành một trong trong những vật liệu xây dựng bền vững và tiết kiệm năng lượng nhất. Vào cuối vòng đời, chúng ta có thể nấu chảy nhôm để tạo thành sản phẩm, tạo nên chu kỳ tái chế vĩnh cửu.

Việt Nam cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng. Nhiều công trình đã ứng dụng nhôm trong kết cấu, từ các tòa nhà chọc trời cần sự vững chải nhưng tải trọng nhẹ, những chung cư cần nét cao cấp, sang trọng với những bước tường kính khung nhôm lấy sáng tự nhiên, cho đến các khu dân cư, các cơ sở y tế cần sự đơn giản mà tinh tế với chi phí vật liệu hợp lý. Nhu cầu cao đòi hỏi nguồn cung nhôm bền vững từ các doanh nghiệp trong nước.

Mô hình quản trị của doanh nghiệp nhôm tiên phong

Để có sản phẩm chất lượng cao cung cấp cho thị trường là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của các doanh nghiệp trong ngành nhôm Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đầu tư Nhôm An Lập Phát. Sau hơn 20 năm hoạt động, mới đây, An Lập Phát vừa công bố tầm nhìn mới là thương hiệu Việt tiên phong nâng tầm giá trị của nhôm. Đây là điều không hề dễ dàng, nhất là trong lúc thế giới đang có nhiều biến động. Giải pháp của An Lập Phát là áp dụng mô hình quản trị 5 chữ cái: A B C D E.





A tức là Agile (Linh hoạt). Linh hoạt để nhanh hơn, hiệu quả hơn, thông minh hơn, tinh gọn hơn, thực tế hơn. Phải có kế hoạch dự phòng để nếu có biến cố, công ty vẫn phải hoạt động, sinh kế của các nhân viên vẫn được đảm bảo. Tất cả vì kết quả ở đích đến.

B nghĩa là Built from within (Nội lực). Mỗi cá nhân An Lập Phát được ví như mỗi khung nhôm, bản thân cần chắc, bền, sắc sảo, hợp tác ăn khớp nhau để cấu thành một giá trị chung, như khung cửa vững chắc, tủ bếp thẩm mỹ, hay cửa lùa thông minh… Công ty chú trọng ‘đùn, đúc, cán, rèn’ để mỗi cá nhân trở nên bền chắc và cùng tạo thành bộ khung bền vững.

C đại diện cho Connection & Cooperation (Kết nối và Hợp tác). Mọi người trong công ty phải có sự phối hợp tốt với nhau, có tinh thần đồng đội. Có như vậy thì chuỗi mắt xích mới có thể vận hành trơn tru, hiệu quả.

D là Diversity & Integrity (Đa dạng và Chính trực). An Lập Phát khuyến khích mỗi thành viên là mỗi sắc màu, có giá trị cốt lõi cá nhân rõ ràng, có chuyên môn và bổ sung cho nhau. Và để mỗi thành viên vừa giữ được chất riêng của mình vừa hòa nhập vào tập thể, An Lập Phát xây dựng văn hóa và thực hành chính trực. Các thành viên tôn trọng các giá trị trung thực, nguyên tắc, chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình.

Chữ cái cuối là E - đại diện cho Empowerment (Trao quyền). Tại An Lập Phát, lãnh đạo luôn sẵn sàng lắng nghe các nhóm chuyên môn cũng như mọi cá nhân. Tất cả đều được tin tưởng trao quyền song hành với việc chịu trách nhiệm. An Lập Phát xây dựng văn hóa để mỗi thành viên thấy giá trị của mình, cùng thực hiện sứ mệnh mang giá trị nhôm vào các giải pháp ứng dụng thường ngày.

Nhờ vậy, An Lập Phát đã đưa vào áp dụng thành công các hệ thống quản lý và hệ thống chất lượng sản phẩm đạt các tiêu chuẩn như QCVN 16:2017/BXD, ISO 9001:2015, ASTMB221M-21… - là những chuẩn uy tín của thế giới. An Lập Phát có đa dạng thương hiệu cho các phân khúc, như Đại Tân là thương hiệu "nhôm quốc dân" cho các gia đình; Yng Hua là thương hiệu nhôm cao cấp tiêu chuẩn Đài Loan, phân phối độc quyền bởi An Lập Phát; còn thương hiệu nhôm Fuji thì tối ưu chi phí cho khách hàng…

Trên hành trình chinh phục mới, An Lập Phát đặt ra tầm nhìn là thương hiệu Việt đầu tiên nâng tầm giá trị của nhôm, dẫn đầu thị trường về các giải pháp ứng dụng nhôm trong cuộc sống an cư - lập nghiệp - phát triển.

