Netflix đang làm phim về BioShock

Theo Engadget, Netflix cho biết họ đang hợp tác với 2K và Take-Two Interactive để sản xuất một bộ phim chuyển thể từ loạt trò chơi BioShock.

Hiện chưa có thông tin chi tiết nào khác, nhưng dựa nội dung mà Netflix đã chia sẻ trong thông báo của mình bao gồm lời trích dẫn từ nhân vật phản diện Andrew Ryan của BioShock, hình ảnh về nhân vật Big Daddy nổi tiếng và bối cảnh dưới nước của Rapture, cho thấy bộ phim đang hướng đến phần đầu tiên của trò chơi được ra mắt vào năm 2007.

Theo The Hollywood Reporter, thỏa thuận hợp tác đã được thực hiện gần một năm với Vertigo Entertainment và Take-Two đóng vai trò là nhà sản xuất.





BioShock được phát hành vào năm 2007 và trò chơi nhanh chóng thu hút sự quan tâm của Hollywood, với đạo diễn Gore Verbinski của tựa phim The Pirates of the Caribbean (Cướp biển vùng Caribê).

Bộ phim không phải là dự án BioShock duy nhất đang hoạt động. Cloud Chamber đang thực hiện phát triển phần tiếp theo của trò chơi, đây sẽ là trò chơi đầy đủ đầu tiên trong loạt game kể từ khi BioShock Infinite ra mắt vào năm 2013.