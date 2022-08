Netflix thử nghiệm thẻ dành cho người chơi game

Theo The Verge, Netflix đang cố gắng cải thiện các cửa sổ trò chơi bằng các ‘handle’ mới, được hiểu như một dạng tag (thẻ) dành cho người chơi game (gamertag).

Người dùng có thể tạo và hiển thị ‘handle’ công khai khi chơi một số trò chơi dành cho thiết bị di động. Các thẻ này sẽ giúp người chơi có thể xác định nhau và mời người khác cùng chơi trò chơi. Nền tảng cũng sẽ sử dụng những ‘handle’ này để đại diện cho người dùng, cũng như những người dùng có trong bảng xếp hạng trò chơi.

Netflix cung cấp cho người dùng tùy chọn để tạo và quản lý ‘handle’ được liên kết với hồ sơ Netflix của họ. Điều này tương tự như tạo gamertag hoặc tên người dùng trong bất kỳ nền tảng trò chơi nào khác. Do đó, ‘handle’ của người dùng phải là duy nhất.





'Handle' là tên công khai duy nhất mà người dùng sẽ sử dụng khi chơi trò chơi trong ứng dụng Netflix. Tuy nhiên, ảnh đại diện và họ tên tài khoản được liên kết với ‘handle’ đó sẽ được ẩn đi. Đặc biệt ‘handle’ có thể thay đổi bất cứ lúc nào người dùng muốn.

Netflix cho biết ngoài việc được sử dụng để mời và chơi với các thành viên khác, ‘handle’ cũng có thể giúp kiểm tra trạng thái trực tuyến của người dùng khác và hơn thế nữa.

Theo báo cáo, Netflix đã triển khai ‘handle’ kể từ tháng trước cho các tựa game được lựa chọn như Into the Breach, Browling Ballers, Heads Up! và Mahjong Solitaire.