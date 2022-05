Nga ‘thành công cục bộ' ở miền đông Ukraine nhưng chưa thể kiểm soát hết Donbass

"Nga đạt thành công cục bộ lớn hơn so với trước bằng cách tập trung lực lượng và tập kích khu vực tương đối nhỏ", Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong báo cáo ngày 31.5. Tuy nhiên, báo cáo này cho rằng "điều này buộc lực lượng Nga phải chấp nhận rủi ở những nơi khác mà họ đang kiểm soát".

Bộ Quốc phòng Anh nhận định nhờ kiểm soát được Lyman, Nga có thuận lợi khi bao vây thành phố Severodonetsk và lực lượng Ukraine ở các khu vực khác thuộc tỉnh Luhansk.

Báo cáo viết: "Các cuộc pháo kích quy mô lớn tiếp tục diễn ra, giao tranh trên đường phố nhiều khả năng nổ ra ở ngoại ô Severodonetsk. Các tuyến đường vào thành phố nhiều khả năng vẫn trong tầm kiểm soát của lực lượng Ukraine".

Cơ quan này đánh giá hướng tấn công của lực lượng Nga từ phía bắc Severodonetsk "có khả năng thành công nhất", tốc độ tiến quân chậm nhưng chắc chắn.

Tuy nhiên, để kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, lực lượng Nga còn cần đạt các mục tiêu khó khăn hơn ngoài thành phố Severodonetsk, trong đó có thành phố Kramatorsk phía bắc tỉnh Donetsk và tuyến cao tốc M04 đoạn Donetsk-Dnipro.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 31.5 cho biết lực lượng Nga đang "tập trung vào kiểm soát thành phố Severodonetsk". Lực lượng Nga tiếp tục phát động các đợt tiến công và sử dụng thiết bị tác chiến điện tử trong khu vực.

Cơ quan này cho biết Nga đang tập hợp lực lượng xung quanh Lyman, cách Severodonetsk khoảng 60 km về phía tây, để chuẩn bị cho một đợt tiến quân. Phía Ukraine nói lực lượng Nga mở một hướng tiến quân thăm dò song "phải rút lui sau khi chịu tổn thất".

Nga chưa bình luận về thông tin của Anh và Ukraine.

Hãng tin TASS hôm 30.5 dẫn lời ông Leonid Pasechnik, lãnh đạo của "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR) tự xưng, cho biết 1/3 diện tích thành phố Severodonetsk thuộc tỉnh Luhansk của Ukraine đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này.





Theo ông Pasechnik, các cuộc giao tranh đang diễn ra ở khu vực đô thị và tiến triển chậm hơn dự tính, nhưng LPR "trước tiên và trên hết" muốn bảo vệ cơ sở hạ tầng của thành phố. Ông cho biết mục tiêu của LPR là "giải phóng" Severodonetsk và thành phố lân cận Lysychansk, ước tính lực lượng Ukraine ở các hướng này có khoảng 10.000 người.

Ukraine chưa lập tức bình luận về tuyên bố của ông Pasechnik. Tuy nhiên, giới chức Ukraine trước đó thừa nhận tình hình ở Donbass đang "rất khó khăn".

Hôm 29.5, Ukraine thông báo mở đợt phản kích vào tỉnh Kherson ở miền nam, nơi Nga kiểm soát, tuyên bố gây tổn thất và "buộc đối phương phòng ngự tại các vị trí bất lợi". Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ nhận định đợt phản công của Ukraine không nhằm giành lại lượng lớn lãnh thổ trong ngắn hạn, nhưng có thể gây gián đoạn cho hoạt động của Nga và buộc Moscow tái điều động lực lượng để củng cố khu vực.

Tại TP. Mariupol mà Nga kiểm soát gần đây, Chuyến tàu đầu tiên đã rời cảng Mariupol và đang hướng về phía đông đến Nga.

Một phát ngôn viên của cảng do Nga kiểm soát tuần rồi cho biết tàu sẽ chở 2.700 tấn kim loại từ Mariupol đến thành phố Rostov-on-Don của Nga. Ukraine cáo buộc động thái trên của Nga là cướp bóc.

Ông Denis Pushilin đứng đầu “Cộng hòa nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng cho hay DPR sẽ có đội thương thuyền riêng, sau khi các tàu tại cảng Mariupol, trong đó có một số tàu nước ngoài, được chuyển giao sở hữu cho DPR.

Trước đó, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga Mikhail Mizintsev cho biết 6 tàu nước ngoài vẫn còn neo đậu tại cảng Mariupol, gồm tàu Princess (Bulgaria), Azburg (CH Dominica), Smart (Liberia), Blue Star (Panama), Azov Concord (Thổ Nhĩ Kỳ) và Lady Augusta (Jamaica). Hãng TASS đưa tin ông Mizintsev nói rằng các nước sở hữu những tàu trên vẫn chưa có biện pháp rút tàu về.

Tại Kherson, khu vực ở Ukraine do Nga kiểm soát, tàu cũng bắt đầu chở ngũ cốc về Nga, theo The Washington Post dẫn lời một quan chức do Nga bổ nhiệm tại đây.