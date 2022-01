Ngăn chặn hàng trăm 'quái xế' náo loạn trên Quốc lộ 51 'mừng' năm mới

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn.