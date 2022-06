Ngân hàng tế bào gốc Mekostem hợp tác cùng Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM

Ngân hàng tế bào gốc MekoStem thuộc Công ty cổ phần Hóa Dược phẩm Mekophar, được cấp phép hoạt động từ năm 2008, hiện là đơn vị của Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Ngân hàng máu Hoa Kỳ (American Association of Blood Banks), nay vừa mang tên mới là Hiệp hội Vì sự tiến bộ của y học truyền máu và liệu pháp sinh học (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies - AABB. Là đơn vị tiên phong trong ngành công nghệ sinh học, cụ thể là tế bào gốc, MekoStem luôn duy trì đội ngũ nghiên cứu khoa học, thường xuyên giao lưu học hỏi từ các nước phát triển như Nhật Bản, Đức và hợp tác nghiên cứu với các tổ chức uy tín như Trường đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP.HCM, Học viện Quân y và các bệnh viện lớn trên toàn quốc.

Đối tác liên kết mới của MekoStem trong thời gian sắp tới đây là Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Trung tâm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1.2005 với tầm nhìn trở thành trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học hàng đầu Việt Nam, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Nói về lần hợp tác này TS Nguyễn Đăng Quân, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM cho biết sẽ quyết tâm bằng mọi cách đưa các nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn.





Bà Huỳnh Thị Lan - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hóa Dược Phẩm Mekophar đồng tình với quan điểm và khẳng định Mekophar, công ty sở hữu Ngân hàng tế bào gốc MekoStem có đầy đủ điều kiện về nhà máy, nhân sự,... cùng tinh thần làm khoa học sẽ hỗ trợ hết mình cho nền khoa học Việt Nam trong việc đưa các nghiên cứu ứng dụng vào đời sống.

Tiến sĩ - bác sĩ Mai Văn Điển, Giám đốc Bệnh viện An Sinh và là cố vấn y khoa của Ngân hàng tế bào gốc MekoStem cũng chắc chắn rằng sẽ sẵn sàng hợp tác thử nghiệm các công trình khoa học tiềm năng. Vì ông khẳng định các nhà khoa học Việt Nam đều được đào tạo ở các nước phát triển như Đức, Nhật Bản và đạt nhiều thành tích quốc tế. Trên cương vị là giám đốc bệnh viện và có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo bệnh viện khác, ông Điển hiểu nhu cầu ngành y rất cần các công trình nghiên cứu khoa học.