Ngân Quỳnh xót xa cụ bà bị nhà chồng ghẻ lạnh, không có đám cưới trọn vẹn

Ông Hồng là bạn của anh trai bà My và cũng là người dạy kèm Toán cho bà. Khi hai người quen nhau, ông Hồng lại không nói cho gia đình nên thành ra bị làm mai cho một người con gái khác. Bà My cho biết cuộc tình của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn và đau khổ, xuất phát phần nhiều là từ phía gia đình. “Ba và anh tôi thương anh nhưng mẹ tôi không chịu gả cho anh. Trong khi mẹ anh lại không chịu tôi làm dâu tại đã thương người con gái khác đẹp hơn tôi. Thành ra ba mẹ giận nhau làm tôi không được tổ chức đám cưới”, bà My kể lại.

Khi về làm dâu, bà My không dám ở chung với nhà chồng mà chọn cách ở riêng. Thậm chí, thời điểm cả hai về chung một nhà, ba mẹ ông Hồng còn không thèm qua thưa chuyện mà nhờ chú ruột. “Ba tôi nói ba thương anh rồi nên không chấp, nếu mà anh thương tôi là ba yên lòng”, nữ khách mời kể.

Khoảng thời gian bên nhau, tuy bà My tần tảo bán buôn kiếm được nhiều tiền hơn chồng nhưng cả hai chưa từng tị nạnh nhau. Khách mời kể bà đi bán tàu hủ bánh lọt, chồng ở nhà xay bột bằng tay. “Anh xay cái cối bằng tay mà tôi đi bán chợ thì một nồi đâu có đủ, thêm 5 đứa con. Trưa bán về thấy anh dựa vào vách ngủ mà mình đứt ruột”, bà nhớ lại.

Mang trong mình nỗi khổ riêng, vì không được tổ chức đám cưới nên có thời điểm bà My nói với chồng muốn chia tay. “Đời tôi không được đám cưới lấy anh là tôi đau khổ lắm, nên có lần tôi nói với anh tôi thôi không sống cùng nữa”, bà My kể lại. Trong hành trình 50 năm hôn nhân, bà My nhiều lần đi bán xa, phải thuê người giúp việc dọn dẹp nhà cửa. Không biết từ bao giờ, người ở này lại phát sinh tình cảm với ông Hồng để rồi có lần cả gan chui thẳng vào mùng ngủ chung. “Cô ta thích tôi rồi ban đêm chui vào mùng của tôi ngủ nhưng tôi không có chịu”, ông Hồng nói với giọng cương quyết.





Khi ấy, ông Hồng thấy có người quàng cổ nên chạy ra ngoài. Ông mới gọi các bác lớn trong nhà sang làm chứng để lấy lại uy tín cho mình. Bà My thú nhận khi ấy còn khờ khạo, về nhà nghe tin xóm giềng biết chuyện thì khóc lóc mà trách chồng “không chịu người ta thì thôi mắc gì la lên để làng xóm nghe hết trơn”. Ông Hồng mới từ tốn nói rằng vì đây là uy tín của mình, ngộ nhỡ người giúp việc ấy có bầu với ai thì chắc chắn sẽ đổ cho ông vì bà My đi làm suốt. “Tôi suy xét lại mọi việc thì càng thương anh hơn”, bà My trìu mến nhìn về phía chồng.

Theo dõi câu chuyện, nghệ sĩ Ngân Quỳnh chia sẻ để có được sự thủy chung trong tình yêu là vô cùng khó. “Nếu người vợ thủy chung mà người chồng phản bội hay ngược lại thì tất cả chỉ là con số không. Sự thủy chung phải đến từ cả hai vợ chồng. Thuận vợ thuận chồng mới nên chữ thủy chung”, cô bày tỏ.

