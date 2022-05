Ngày 21.5 cả nước không ghi nhận ca tử vong do Covid-19

Theo Bộ Y tế, từ 16 giờ chiều qua 20.5 đến 16 giờ hôm nay 21.5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.457 ca mắc trong nước (giảm 130 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành. Trong các ca mắc mới, có 1.218 ca cộng đồng.

Các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau: Hà Nội 370, Nghệ An 95, Vĩnh Phúc 91, Phú Thọ 88, Quảng Ninh 61, Yên Bái 60, Tuyên Quang 57, Hải Phòng 44, Lào Cai 43, Thái Bình 42, Thái Nguyên 41, Bắc Kạn 37, Quảng Bình 34.

TP.HCM 33 ca, Hưng Yên 32, Đà Nẵng 30, Nam Định 28, Hải Dương 28, Hà Tĩnh 22, Lâm Đồng 22, Hòa Bình 20, Hà Nam 18, Bình Phước 15, Lạng Sơn 15, Hà Giang 14, Sơn La 14, Thanh Hóa 13, Cao Bằng 12, Quảng Trị 11, Ninh Bình 9, Bà Rịa - Vũng Tàu 8, Bình Thuận 7, Phú Yên 7, Thừa Thiên - Huế 7, Lai Châu 6, Bắc Giang 6, Điện Biên 5, Bình Định 4, Tây Ninh 3, Khánh Hòa 2, Bình Dương 1, Đồng Tháp 1, Cần Thơ 1.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh giảm 48, Sơn La giảm 29, Quảng Bình giảm 25.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 1.645 ca/ngày.

Bộ Y tế cho biết, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10,7 triệu ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ 108.196 ca nhiễm/triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Riêng trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27.4.2021 đến nay) có gần 10,7 triệu ca nhiễm trong nước, trong đó gần 9,4 triệu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là: Hà Nội hơn 1,59 triệu ca, TP.HCM 609.164 ca, Nghệ An 484.037 ca, Bắc Giang 387.510 ca, Bình Dương 383.760 ca.

Thêm 3.069 bệnh nhân khỏi bệnh

Theo công bố của các sở y tế, hôm nay có 3.069 bệnh nhân khỏi bệnh. 221 ca bệnh nhân đang thở ô xy, trong đó 13 ca thở máy xâm lấn và 2 ca điều trị ECMO.





Trong 24 giờ qua không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 1 ca/ngày.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.075 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiến độ tiêm vắc xin Covid-19, Bộ Y tế cho biết, hơn 219 triệu liều đã tiêm trên cả nước. Trong đó, 198,2 triệu liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, 17,4 triệu liều tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và hơn 3,4 triệu liều tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch

Bộ Y tế cho biết, hiện dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác.

Trong thời gian tới, thời tiết khí hậu nóng ẩm, việc giao lưu đi lại... là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng, đặc biệt là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do vi rút Rota, lỵ, thương hàn, viêm não do vi rút, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, bạch hầu, ho gà... và có thể bùng phát dịch bệnh.

Để chủ động phòng, chống, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát, lan rộng, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do vi rút Rota, viêm não, bạch hầu, ho gà,... và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn.

Chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao...