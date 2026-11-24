Ngày 24.11.1946: Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội. Tham dự hội nghị có hơn 200 nhà hoạt động văn hóa đại diện cho phong trào văn hóa toàn quốc và đại diện Chính phủ, Ủy ban Thường trực Quốc hội.

Báo Cứu quốc số ra ngày 25.11.1946, trong bài Vì tình thế, Hội nghị văn hóa toàn quốc đã bế mạc sau một ngày thảo luận tường thuật về phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, Người nói: "Với xã hội, văn hóa phải làm thế nào cho mỗi người dân Việt Nam từ già đến trẻ, cả đàn ông lẫn đàn bà ai cũng hiểu nhiệm vụ của mình là biết hưởng hạnh phúc của mình nên được hưởng. Số phận của dân tộc là ở trong tay dân ta. Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi".

"Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" trở thành câu nói quan trọng, thường xuyên được nhắc tới khi nói tới hội nghị, cũng như về chính sách văn hóa từ đó.

Ngày 7.1.2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có đoạn: "Thống nhất chọn ngày 24.11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, với chủ trương là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương, để Nhân dân được nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ được động viên sáng tạo, toàn xã hội đề cao, thực hành lối sống văn hóa, văn minh".

Ngày 24.4.2026, Quốc hội thông qua Nghị quyết 28 về phát triển văn hóa Việt Nam. Điều 2 quy định về Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó: "Ngày 24 tháng 11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam; người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước".

Việc chọn ngày 24.11, ngày khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc đầu tiên làm Ngày Văn hóa Việt Nam cho thấy sự tôn vinh vai trò của văn hóa trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, với tư tưởng xuyên suốt "văn hóa soi đường cho quốc dân đi".

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem bản rập của trống đồng Ngọc Lũ tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Ảnh: Tư liệu của bảo tàng

Bức ảnh Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn Ảnh: Lâm Hồng Long

Nghiên cứu của PGS-TS Nguyễn Toàn Thắng - TS Nguyễn Minh Thông (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đánh giá Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam (ngày 7.1.2026) là một mốc đột phá lý luận. Trong đó, một trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng được Nghị quyết xác định là: "Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị ngày 25.2 Ảnh: Gia Hân

Nghiên cứu này cũng đánh giá mốc Nghị quyết 80 (trong đó có quy định Ngày Văn hóa Việt Nam) là một trong sáu mốc đột phá lý luận quan trọng qua các kỳ đại hội từ 1986 đến nay. Trong số các mốc này còn có mốc Đại hội VI (1986) với việc "Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, phê phán tư duy văn hóa xơ cứng, mở đường cho tự do sáng tạo văn hóa, văn nghệ"; mốc Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 16.7.1998 về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc"…

TS Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa, Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam cũng đánh giá một trong những thành tựu nổi bật về văn hóa của Việt Nam là tính nhất quán chiến lược. Trong đó, quan điểm văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển được giữ vững và bổ sung liên tục từ Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII, Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 80.

Điện ảnh là một trong những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh nổi bật, đóng góp đáng kể vào sự phát triển của công nghiệp văn hóa Ảnh: ĐPCC

Hình ảnh minh họa của họa sĩ Hoàng Giang trong cuốn tranh song ngữ Kho tàng của bố - Loving Eyes - vừa giành Giải thưởng lớn hạng mục quốc tế (Grand Award - International) tại cuộc thi Golden Pinwheel Young Illustrators Competition 2026. Đây là họa sĩ Việt Nam đầu tiên giành được giải thưởng này Ảnh: NXB Kim Đồng

Một số tác phẩm quý của các danh họa Việt hội tụ tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Ảnh: Quỳnh Trân

Xuyên suốt quá trình đó là nguyên tắc xây dựng nền văn hóa "thống nhất trong đa dạng". Chính sách văn hóa của Việt Nam sớm mang tính bao trùm, coi sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc là một nguồn lực, với các chính sách ưu tiên, đặc thù cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Điều này thể hiện rõ trong các hồ sơ được UNESCO ghi danh như Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên (2005), Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái (2019), Nghệ thuật Xòe Thái (2021), Nghệ thuật làm gốm của người Chăm (2022).

Theo TS Phạm Thị Thanh Hường: "Việc bảo vệ và tôn vinh di sản của các cộng đồng góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và thúc đẩy đối thoại liên văn hóa, đúng tinh thần Tuyên bố toàn cầu về Đa dạng văn hóa của UNESCO rằng di sản cần được bảo tồn để truyền cảm hứng cho cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa".

Concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam sẽ diễn ra tối nay 24.11, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Sức hút của concert này sớm được khẳng định với tình trạng "cháy" vé, khán giả xếp hàng dài để đổi vé theo đăng ký trước. Concert không chỉ có những màn kết hợp đa thế hệ, mà còn có lượng người thực hiện lên tới 3.000. Nhận thức về sự quan trọng của bản sắc, tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết concert sẽ làm màn hội tụ 17 di sản được UNESCO ghi danh trên sân khấu 3.000 m².

Concert Tổ quốc trong tim diễn ra hồi tháng 8.2026 tại TP.HCM Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Năm khu vực khán giả cũng được đặt tên theo những điều mà văn hóa Việt Nam đang vận hành và hướng tới: Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ, Hội nhập. Điều này thể hiện việc tôn vinh sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức cũng khuyến khích khán giả mặc Việt phục, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam.

Nối dài các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, TP.HCM tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa và trình diễn ánh sáng, pháo hoa, tạo thêm không gian vui chơi, thưởng thức nghệ thuật cho người dân và du khách.

Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt năm 2026 với chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - Hội tụ sắc màu văn hóa Việt Nam" khai mạc ngày 22.11, kéo dài đến 24.11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ngày hội giới thiệu các giá trị di sản, sản phẩm văn hóa và điểm đến du lịch thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm, trong đó có ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và thực tế tăng cường.

Các nghệ sĩ cùng ê kíp tích cực tổng duyệt, chuẩn bị cho concert quốc gia Muôn sắc Việt Nam, diễn ra tối 24.11 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) Ảnh: BTC

Lễ công bố Trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp diễn ra vào sáng 23.11 tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia Ảnh: Bảo tàng lịch sử quốc gia

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt Tự hào bản sắc Việt, diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 24.11, theo hình thức cầu truyền hình kết nối ba địa điểm gồm phường Sài Gòn, phường Thủ Dầu Một và phường Vũng Tàu. Chương trình hướng đến tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, các loại hình nghệ thuật đặc sắc và hình ảnh con người Việt Nam trong lao động, sáng tạo, hội nhập. Thông qua sự kết nối giữa ba không gian, chương trình khắc họa sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo, đồng thời lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Nội dung được dàn dựng với nhiều hình thức biểu diễn như ca múa nhạc, nghệ thuật truyền thống và đương đại, kết hợp phóng sự, hình ảnh kết nối các địa điểm và những đại cảnh mang tính biểu tượng. Qua đó, chương trình góp phần giới thiệu diện mạo TP.HCM sau mở rộng không gian phát triển - một đô thị năng động, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Đáng chú ý, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật dự kiến diễn ra lúc 21 giờ cùng ngày, tạo điểm nhấn cho đêm hội. Hoạt động trình diễn nghệ thuật 3D Mapping tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM cũng tiếp tục được tổ chức, bổ sung trải nghiệm thị giác cho người dân và du khách.

Tại Bản đồ Văn hóa số (CMAP) của Bộ VH-TT-DL khoảng 500 sự kiện văn hóa được cập nhật, cho thấy sự dày đặc của các hoạt động văn hóa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Đó là những hoạt động mang màu sắc địa phương của các đơn vị văn hóa ở cơ sở. Đó cũng là những hoạt động của các đơn vị văn hóa lớn, với nhiều thông tin văn hóa lịch sử có giá trị. Đặc biệt, nhiều hoạt động được thực hiện cho thấy mạng lưới văn hóa dày đặc như Lễ hội thiết kế sáng tạo tại Hà Nội, với sự tham gia của nhiều bạn bè quốc tế. Sự kiện giới thiệu chiếc trống đồng từ Pháp trở về tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng cho thấy hợp tác quốc tế về văn hóa của Việt Nam và nước ngoài.