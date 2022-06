Nghệ An: Án chung thân cho kẻ sát hại tài xế taxi để cướp tiền

Ngày 3.6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử vụ án giết người và cướp tài sản đối với Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ngụ xã Thượng Tân Lộc, H.Nam Đàn, Nghệ An).

Tại phiên tòa, Hùng khai do mê chơi game ăn tiền và mắc nợ 250 triệu đồng. Bị chủ nợ liên tục đòi nên ngày 18.8.2021, Hùng lấy xe máy chạy lên H.Anh Sơn (Nghệ An) và đến ở nhờ nhà một người thân để vay tiền nhưng không được. Sau đó Hùng nảy ý định đi cướp.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, chiều 19.8.2021, sau khi rời nhà người thân, Hùng thấy anh Đặng Đình Tài (36 tuổi, ngụ xã Phúc Sơn, H.Anh Sơn) đang đỗ xe taxi bên đường, Hùng nói với anh Tài chở lên xã Đỉnh Sơn (H.Anh Sơn). Khi xe chạy đến cầu Cây Chanh (xã Đỉnh Sơn), Hùng đề nghị tài xế rẽ vào con đường vắng.

Khi xe chạy đến khu vực vắng người qua lại, Hùng nói tài xế đi chậm lại rồi bất ngờ dùng dao mang theo kề cổ, yêu cầu tài xế đưa tiền. Bị anh Tài chống cự, Hùng dùng dao cắt cổ, đâm nhiều nhát vào ngực, vai, tay nạn nhân. Anh Tài mở cửa ô tô bỏ chạy và kêu cứu, nhưng sau khi chạy khoảng 100 m thì ngã xuống, tử vong.

Sau khi gây án, Hùng bỏ trốn lên núi. Ngày hôm sau, Hùng quay lại TT.Anh Sơn để lấy xe máy thì bị công an bắt giữ.





Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Hùng có biểu hiện bệnh tâm thần nên cơ quan công an đã trưng cầu giám định. Phân viện Pháp y tâm thần Bắc miền Trung kết luận tại các thời điểm trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Hùng bị các rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn khác do bệnh não, tổn thương não hoặc rối loạn chức năng não (có mã bệnh theo phân loại quốc tế là F07.8). Tại các thời điểm trên, Nguyễn Văn Hùng đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, người nhà bị hại cho rằng, kết quả giám định tâm thần đối với Nguyễn Văn Hùng là không thuyết phục.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng chung thân về tội giết người, 3 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là chung thân. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho phía bị hại gần 200 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng phí, buộc chu cấp nuôi con anh Tài mỗi tháng 2,5 triệu đồng cho đến khi con nạn nhân đủ 18 tuổi.