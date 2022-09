Nghệ An: Bắt giữ nam thanh niên mang súng đi cướp tài sản của người đi đường

Ngày 1.9, thông tin từ Công an H.Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Nguyễn Tất Thảo (28 tuổi, ngụ xóm 6, xã Tân Sơn, H.Đô Lương) sau khi nghi can này dùng súng khống chế người đi đường để cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 18 giờ 25 ngày 31.8, Công an xã Yên Sơn (H.Đô Lương) nhận tin trình báo của người dân về việc bị một nam thanh niên đi xe máy, dùng súng khống chế, cướp hơn 2,5 triệu đồng.





Lực lượng Công an H.Đô Lương đã tổ chức truy bắt, sau đó bắt được nghi can Thảo, thu giữ tang vật là khẩu súng tự chế cùng 1 viên đạn, 1 xe máy cùng hơn 2,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu nghi can này khai nhận hành vi cướp tài sản của mình. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.