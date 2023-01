Nghệ An: Bổ nhiệm, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt cấp huyện và sở ngành

Ngày 6.1, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An giữ chức Bí thư Huyện ủy H.Nghi Lộc nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Dương Đình Chỉnh sinh năm 1972, tiến sĩ y khoa, được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Nghệ An từ năm 2018.





Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết định luân chuyển, phân công ông Nguyễn Xuân Đức, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An giữ chức Bí thư Huyện ủy H.Nam Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Đức sinh năm 1982, cử nhân kinh tế, kỹ sư xây dựng, thạc sĩ quản trị kinh doanh; được bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An năm 2020.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, Bí thư Huyện ủy H.Nam Đàn giữ chức Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; ông Phạm Hồng Quang, Bí thư Huyện ủy H.Nghi Lộc, giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An.