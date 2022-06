Nghệ An: Cách chức chủ tịch xã xác nhận hồ sơ khống để HTX rút tiền ngân sách

Ngày 11.6, thông tin từ UBND H.Diễn Châu (Nghệ An), Huyện ủy, UBND huyện này vừa ra quyết định kỷ luật cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy và cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Phạm Xuân Bang, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim. Ông Bang bị kỷ luật vì có sai phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nghề muối tại HTX Kim Liên (xã Diễn Kim).

Thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân làm muối theo chính sách của HĐND tỉnh Nghệ An, từ năm 2015 - 2020, HTX nghề muối Kim Liên đã làm hồ sơ thanh toán 791 bộ chạt lọc và 200 bộ trải bạt kết tinh với số tiền 2,973 tỉ đồng để hỗ trợ cho diêm dân trong xã.

Số tiền này đã được chuyển về cho HTX Kim Liên để chi trả hỗ trợ cho diêm dân. Tuy nhiên, qua thanh tra, UBND H.Diễn Châu phát hiện HTX này chỉ thực hiện 624 bộ chạt lọc và 77 bộ trải bạt kết tinh với tổng giá trị 2,334 tỉ đồng. Số tiền còn lại 639 triệu đồng không hề thực hiện, trong đó có 489 triệu đồng HTX này chi vào các việc khác.





Hồ sơ sau đó được chuyển cho công an và Công an H.Diễn Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là Chủ tịch HĐQT, Phó giám đốc và kế toán HTX Kim Liên.

Qua điều tra, công an xác định ông Phạm Xuân Bang, Chủ tịch UBND xã Diễn Kim, đã ký vào các hồ sơ, giấy tờ liên quan mà không kiểm tra nên đã giúp hợp thức hóa các bộ hồ sơ khống của HTX Kim Liên để HTX này rút tiền của nhà nước.