Nghệ An: Kỷ luật Chủ tịch H.Quỳ Hợp vì để khai thác đá trắng trái phép

Ngày 4.6, từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An cho biết, liên quan vụ khai thác đá trắng trái phép ở H.Quỳ Hợp, cơ quan này đã xem xét, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên của UBND H.Quỳ Hợp.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Tùng, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Quỳ Hợp bị khiển trách do thiếu kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cấp dưới nên không kịp thời phát hiện để có biện pháp xử lý dứt điểm việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn, xã Châu Lộc. Vi phạm của ông Nguyễn Đình Tùng làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác.

Ông Lê Sỹ Hào, Huyện ủy viên, Trưởng phòng TN-MT H.Quỳ Hợp và ông Nguyễn Minh Khôi, đảng viên, nguyên Phó phòng TN-MT H.Quỳ Hợp, bị cảnh cáo do thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, không kịp thời báo cáo lãnh đạo UBND huyện về kết quả kiểm tra việc khai thác đá trái phép tại xóm Kèn. Vi phạm của ông Lê Sỹ Hào và ông Nguyễn Minh Khôi làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi công tác.





Trước đó, liên quan đến vụ án này, ông Vi Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Lộc, bị kỷ luật mức cảnh cáo. Hai cán bộ khác là ông Lữ Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã và ông Hồ Xuân Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Châu Lộc, bị khiển trách.

Ngày 13.7.2021, các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 23 người đang sử dụng các phương tiện máy móc khai thác đá trái phép tại khu vực núi Phá Cụm (xã Châu Lộc). Cơ quan điều tra xác định, khối lượng đá trắng bị khai thác là 1.200 m3.

Công an đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Bảy (Giám đốc Công ty TNHH Hồng Bảo Ngọc), nghi can tổ chức vụ khai thác đá lậu này để điều tra hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ngoài ra, Đào Xuân Dương (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Dương Tuyết) và 3 bị can khác là đồng phạm cũng bị khởi tố về tội danh trên.