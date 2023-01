Nghệ An: Va chạm giữa xe máy và xe khách, 2 phụ nữ tử vong

Ngày 8.1, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế nhậu say, lái xe bán tải gây tai nạn liên hoàn khiến 3 người chết tại chỗ.