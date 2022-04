Nghệ An: Xe riêng của gia đình 4 người gặp tai nạn, 1 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua H.Tân Kỳ (Nghệ An) lúc 13 giờ ngày 28.4.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe tải mang biển số tỉnh Nghệ An do nam tài xế 35 tuổi, ngụ TP.Vinh (Nghệ An) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ nam ra bắc.

Khi đến xã Kỳ Tân (H.Tân Kỳ) xe tải va chạm với ô tô con mang biển số Hà Nội đang chạy hướng ngược lại.

Vụ va chạm mạnh khiến ô tô con bị biến dạng hoàn toàn phần đầu. Người lái xe con tử vong tại chỗ, 3 người khác gồm 1 phụ nữ và 2 trẻ em bị thương nặng, bị mắc kẹt trong xe.





Người dân địa phương và lực lượng chức năng đã phải cạy phá cửa xe, đưa các nạn nhân ra ngoài để chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Một cán bộ xã Kỳ Tân cho biết, 4 người đi trên xe con đều trong cùng một gia đình ở tỉnh Phú Thọ, đang trên đường đi du lịch. Nguyên nhân nhận định ban đầu có thể do xe con bị nổ lốp, mất lái, chạy sang phần đường ngược chiều.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.