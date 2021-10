Nghệ sĩ Hồng Nga tiết lộ đã tiêm 4 mũi vắc xin ngừa Covid-19 khiến khán giả lo lắng

Nghệ sĩ Hồng Nga đã về Việt Nam từ tháng 4.2021 và hoàn thành cách ly cũng như tiêm vắc xin Covid-19. Mới đây, trong đoạn clip được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, nữ nghệ sĩ cho biết mình "lỡ" tiêm tận 4 mũi vắc xin (2 mũi ở Mỹ và 2 mũi ở Việt Nam) ngừa Covid-19. Thông tin này khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Trong video được đăng tải, nghệ sĩ Hồng Nga giải thích: "Tôi lớn tuổi rồi nên không nhớ mình đã chích. Tại vì hôm trước đâu có biết, họ hỏi sao chưa đi chích, tôi kêu tôi cũng không nhớ có chích hay chưa. Nhưng cuối cùng thì vẫn đi chích cho chắc, tới chừng chích rồi thì lỡ chích 4 mũi luôn. Mà tôi vẫn khỏe chứ có làm sao đâu. Chỉ tại mình không nhớ thôi".

Sau đó, nữ nghệ sĩ còn thể hiện một trích đoạn cải lương Lan và Điệp khiến những người chứng kiến thích thú. Khi được khen, Hồng Nga hài hước nói: "Người ta còn đi hát được mà, làm như người ta không còn đi hát vậy đó. Nó làm như tôi nghỉ hát rồi tôi ca không nổi vậy đó".

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Nga cũng đau buồn khi nghe tin Phi Nhung qua đời. Khi được yêu cầu hát một đoạn gửi đến Phi Nhung, nữ nghệ sĩ từ chối vì sợ mình sẽ xúc động. Bà tâm sự: "Tự nhiên nghe một người qua đời vậy mình cũng cay đắng chứ. Mà Phi Nhung còn trẻ chứ đâu có già đâu, tôi nghe mà tôi xót ruột dữ lắm nhưng không biết phải làm sao".





Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip ngắn của nghệ sĩ Hồng Nga nhận về sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người bày tỏ vui mừng khi thấy nữ nghệ sĩ khỏe mạnh và vẫn ca cải lương ngọt ngào dù đã ở tuổi U.80. Một khán giả bình luận: "Má Nga ơi má hát còn ngọt quá. Mẹ chồng nàng dâu trên sân khấu cải lương là đây. Chúc má Nga nhiều sức khỏe". Người xem khác bày tỏ: "Một trong những giọng ca "bảo vật" của nền nghệ thuật Việt Nam. Chúc cô luôn dồi dào sức khỏe". "Nghệ sĩ cải lương gạo cội cất giọng lên là đoán được ai liền, khỏi xem hình", một tài khoản nhận xét. Một khán giả bày tỏ: "Nhìn cô Hồng Nga phúc hậu quá. Những vai diễn của cô để đời, chúc cô nhiều sức khỏe".

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nữ nghệ sĩ trước chia sẻ của bà. Một người xem viết: "Ôi trời có thật không vậy cô ơi? Tiêm vắc xin có giấy chứng nhận mà, cô chỉ đang nói đùa thôi phải không?". Tài khoản khác bình luận: "Người lớn tuổi lúc nhớ lúc quên, cô tiêm bên Mỹ mấy tháng xong về Việt Nam chắc không nhớ được. May mắn cô vẫn bình an". "May chị không bị sao, nếu có gì thì thật tội cho chị", một khán giả bình luận.

Trước đó, trên trang YouTube cá nhân, vợ chồng nghệ sĩ Hồng Loan từng chia sẻ những đoạn clip đưa giọng ca Tô Ánh Nguyệt đi tiêm vắc xin ngừa Covid-19 vào ngày 6.2.2021 và 1.3.2021. Hồng Loan còn tiết lộ rằng nghệ sĩ Hồng Nga đã lớn tuổi nên thường hay quên. "Bữa tôi gọi cô nói về lịch chích ngừa vào thứ 7 (theo giờ địa phương), cô mới hỏi là ngày hai mươi mấy tháng 1 phải không. Tôi giật mình nói rằng bây giờ đã qua tháng 2 rồi. Cô mới nói mình quên xé lịch, hiện vẫn đang còn ở 2 tuần trước. Tôi ở gần các cô chú lớn tuổi nên hiểu phần nào, bây giờ cô lớn tuổi rồi nên quên nhiều lắm”, con gái nghệ sĩ Bảo Quốc chia sẻ.