Nghi can vận chuyển ma túy nổ súng loạn xạ, 1 cán bộ công an bị thương

Ngày 2.6, thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa phá thành công vụ án vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng.

Trước đó, vào tối ngày 30.5, tại địa bàn H.Quế Phong (Nghệ An), các trinh sát Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an Nghệ An phối hợp với Công an H.Quế Phong phát hiện 2 nghi can người Mông đang vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn để mang đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt. Sau khi phát hiện bị vây bắt, một nghi can đã dùng súng K59 bắn nhiều phát về phía lực lượng công an để chống trả, khiến một cán bộ Công an H.Quế Phong bị thương ở đùi. Hai nghi can này sau đó bị công an khống chế, bắt giữ.





Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 15 bánh heroin, 1 khẩu súng và 7 viên đạn. Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.