Nghi phạm giết người, cướp tài sản ở Cà Mau bị bắt tại Bình Phước

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước bắt nghi phạm Huỳnh Chí Ân (34 tuổi, ngụ H.U Minh, tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 19.1 tại Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thới, tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 18.1, Đoàn Văn Trung (33 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, H.Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cùng Huỳnh Chí Ân và 8 người khác cùng ngụ tỉnh Cà Mau để ăn nhậu và tổ chức lắc bầu cua ăn tiền. Đến khoảng 00 giờ ngày 19.1 thì tất cả đi ra về.

Khoảng 00 giờ 10 phút ngày 19.1, Ân quay lại nhà ông Trung, lúc này ông Trung đã ngủ ở nhà trước, bà Dương Thị Liễu (vợ ông Trung) đang rửa chén ở nhà sau; Ân đi ra nhà sau gặp bà Liễu hỏi mượn bật lửa thì bà Liễu chỉ chỗ để bật lửa cho Ân và tiếp tục rửa chén.





Một lúc sau, Ân quay lại bất ngờ dùng hung khí (nghi là dao) cắt vào vùng cổ bà Liễu. Bà Liễu chống trả, đồng thời truy hô “ăn cướp” thì Ân giật sợi dây chuyền của bà Liễu đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy. Nghe tiếng bà Liễu truy hô, ông Trung thức dậy đuổi theo thì Ân bỏ chạy rồi bỏ trốn cho đến nay.

Khoảng 16 giờ chiều ngày 22.1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau chủ công phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước và Công an TX.Phước Long đã xác minh và vây bắt được Ân khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Phương Hà (ngụ KP.Phước An, P.Phước Bình, TX.Phước Long).

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang tiến hành thực hiện các thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục xử lý theo quy định.