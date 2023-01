Nghi phạm sát hại dã man bạn gái cũ ở Hà Nội vì ghen

Ngày 15.1, Công an Q.Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội hoàn tất hồ sơ vụ án, để xử lý Hoàng Văn Thành (25 tuổi, quê tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm đã đâm tử vong bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ (P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân) vào đêm 12.1 vừa qua.

Hồ sơ điều tra ban đầu thể hiện, vào 23 giờ 30 đêm 12.1, chị P. (20 tuổi, quê tỉnh Lai Châu, làm nghề thợ sửa móng tay) bị một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặt bịt khẩu trang hành hung, dùng dao đâm nhiều nhát gây tử vong tại chỗ. Một số người chứng kiến đã không dám can ngăn vì sự hung hãn, liều lĩnh của nam thanh niên này.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, Công an Q.Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.Hà Nội tới hiện trường điều tra, truy tìm hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng ra tay sát hại chị P. là Hoàng Văn Thành, hành nghề thợ cắt tóc.





Sau 2 ngày tích cực truy xét, lần theo dấu vết, cơ quan công an xác định Thành đang lẩn trốn ở Q.Long Biên (Hà Nội) nên đã phối hợp với gia đình vận động đối tượng này đầu thú. Đến 22 giờ 30 đêm 14.1, Thành đến trụ sở Công an Q.Thanh Xuân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, theo lời khai ban đầu, lý do khiến Thành sát hại người yêu cũ vì thấy chị P. đã bỏ Thành sau một thời gian quan hệ tình cảm. Khi biết người yêu cũ đang có anh D. (ở Hà Nội) để ý, tìm hiểu, Thành liền có ý định sát hại chị P.

Tối 12.1, Thành mang dao đến gọi chị P. ra phố Vương Thừa Vũ để nói chuyện. Thấy chị P. vẫn cương quyết thể hiện thái độ không quan hệ với Thành, trong cơn ghen tức, Thành đã hành hung người yêu cũ. Mặc chị P. giãy giụa kêu cứu, Thành vẫn dùng dao đâm nhiều nhát lên người nạn nhân.

Sau khi gây án, Thành lập tức bỏ trốn khỏi hiện trường, lang thang ở nhiều nơi trước khi đến Công an Q.Thanh Xuân đầu thú.