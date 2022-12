Nghi vấn UAV Nga sử dụng ở Ukraine có phụ tùng Canada

Đài Global News ngày 6.12 đưa tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau “cực kỳ quan ngại” về thông tin phụ tùng Canada được phát hiện trong mẫu máy bay không người lái (UAV) Iran sản xuất mà Nga sử dụng tại Ukraine.

Nhà lãnh đạo phát biểu với báo giới sau khi báo The Globe and Mail hôm 4.12 đưa tin về sự việc trên do tổ chức phi lợi nhuận Statewatch (Anh) phát hiện.

Theo đó, một ăng ten được sản xuất bởi công ty Tallysman Wireless có trụ sở tại Ottawa (Canada) được phát hiện trong UAV tấn công Shahed-136 của Iran. Mẫu UAV này gần đây được Nga sử dụng trong chiến sự, khi Moscow tập trung gây thiệt hại hạ tầng năng lượng Ukraine.

“Chúng tôi rõ ràng cực kỳ quan ngại về những thông tin này vì ngay cả khi Canada đưa ra những sáng tạo công nghệ đặc biệt, chúng tôi không muốn chúng tham gia vào chiến sự của Nga ở Ukraine, hay sự góp phần của Iran vào đó”, Thủ tướng Trudeau phát biểu.

Ông khẳng định Canada có giấy phép nghiêm ngặt về xuất khẩu những công nghệ nhạy cảm, được áp dụng nghiêm ngặt.





Nhà lãnh đạo cho hay cơ quan chức năng đang xác minh thông tin công ty liên quan để tìm hiểu vì sao những loại phụ tùng này lại đến tay Iran.

UAV Shahed-136 được sản xuất bởi Shahed Aviation Industries, một trong 2 hãng của Iran mà Canada cấm vận vào tháng trước liên quan cáo buộc cung cấp UAV tấn công cho Nga.

Sau khi bác bỏ thông tin cung cấp UAV cho Nga, Iran hôm 5.11 lần đầu thừa nhận có cung cấp, nhưng trước khi chiến sự tại Ukraine diễn ra, và đã ngừng cung cấp tiếp cho Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Iran gian dối và trước đó cho hay lực lượng Ukraine hạ ít nhất 10 UAV do Iran sản xuất hằng ngày.

Theo điều tra Statewatch, UAV Shahed-136 có hầu hết phụ tùng nước ngoài, trừ động cơ sản xuất trong nước. Tổ chức này cho rằng giới tình báo Ukraine đã xác định được các phụ tùng của hơn 30 công ty Mỹ và châu Âu, trong đó phần lớn phụ tùng từ Mỹ.

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho hay nước này sẽ đóng góp 15 triệu CAD thiết bị cần thiết giúp Ukraine tháo dỡ bom mìn.