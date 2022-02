Ngô Kinh hợp tác với 'người vận chuyển' Jason Statham

Cách đây ít giờ, hình ảnh Ngô Kinh trên phim trường Meg 2: The Trench cùng khoảnh khắc anh ngồi cạnh đạo diễn Ben Wheatley được hé lộ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn công chúng.

Trên Weibo, ông hoàng phòng vé xứ Trung cũng xác nhận tham gia dự án Hollywood này bằng việc chia sẻ bài viết liên quan đến bộ phim. Nam diễn viên 48 tuổi cho biết bản thân đã nạp đủ năng lượng và sẵn sàng chiến đấu với cá mập bạo chúa trong dự án sắp trình làng. Với việc tham gia Meg 2, Ngô Kinh có cơ hội hợp tác cùng ngôi sao hành động Jason Statham - nhân vật chính của phần trước. Màn kết hợp giữa hai tên tuổi lớn này trong câu chuyện kỳ thú và dữ dội về cuộc chiến với cá mập Megalodon khiến khán giả thích thú, mong chờ.

Ngoài Ngô Kinh, Meg 2: The Trench còn có sự tham gia của một số gương mặt mới như: Sienna Guillory, Skyler Samuels, Sergio Peris-Mencheta... Phim được dẫn dắt bởi Ben Wheatley, đạo diễn nổi tiếng với những bộ phim kinh dị đặc sắc như Free Fire, High-Rise. Đến nay, nội dung tác phẩm vẫn chưa được hé lộ. Meg 2: The Trench đã bắt đầu quá trình sản xuất và dự kiến công chiếu trên toàn thế giới năm 2023.





Meg 2: The Trench là phần tiếp theo của bộ phim The Meg (2018) chuyển thể từ tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten. Phần đầu tiêu tốn khoản kinh phí 130 triệu USD với sự góp mặt của Jason Statham, Lý Băng Băng, Rainn Wilson, Ruby Rose… The Meg bắt đầu với việc các nhà khoa học, thám hiểm vô tình đánh thức con cá mập bạo chúa Megalodon được cho là đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước. Trước những cuộc tấn công dữ dội từ “hung thần đại dương”, Jonas Taylor (Jason Statham thủ vai) và nhóm của anh đã lên kế hoạch tiêu diệt con vật khổng lồ. Phim thu về 530 triệu USD tại phòng vé toàn cầu và nhận phản ứng trái chiều từ giới chuyên môn.

Với thành công và tầm ảnh hưởng lớn tại thị trường Trung Quốc, Ngô Kinh được xem là lựa chọn hoàn hảo cho Meg 2: The Trench. Sao phim Chiến lang 2 hiện là cái tên đắt giá nhất phòng vé đất nước tỉ dân. Năm 2021, tài tử 7X khuynh đảo màn ảnh rộng với Trường Tân Hồ - phim ăn khách lịch sử phòng vé Trung Quốc. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ngôi sao võ thuật này lại thành công vang dội với Trường Tân Hồ: Thủy Môn Kiều - “bom tấn” thu về hơn 3,7 tỉ nhân dân tệ. Sohu tiết lộ Ngô Kinh liên tục được các nhà làm phim săn đón và những dự án do anh đóng chính đang xếp dài đến năm 2030.